Las durísimas opiniones de los amigos de Rodrigo de Paul desde que sale con Tini Stoessel: "Está hecho un..."

Tini Stoessel Rodrigo de Paul.jpeg Tini Stoessel y Rodrigo de Paul blanquearon su noviazgo a comienzos de 2022, si bien los rumores indican que el romance habría comenzado durante 2021.

Fue allí cuando Rodrigo Lussich, uno de los conductores del programa del Trece, retrucó filoso que en realidad “El está enamorado de la fama que le dio estar con ella, la exposición”. En tanto según relató Mariana Brey, al querer comunicarse con el futbolista y no lograrlo, distintas personas allegadas a de Paul coincidieron en que lo ven distinto.

“Por lo que pude averiguar hablando con personas que lo conocen, como sus amigos y con el papá de Camila, todos coinciden en que está hecho un pelotudo. Ese fue el titular que me dieron sus amigos”, detalló la integrante de Socios del espectáculo. Si bien rápidamente aclaró: “Pelotudo de amor, en el buen sentido de la palabra. Está embobado, enamorado, como loco, no le importa nada, no salía con sus amigos. Lo único que quería era estar con Tini". Y cerró co una metáfora más que gráfica: "Sin calentura no hay amor”.

Embed

Rodrigo de Paul reaccionó ante la fría respuesta de Tini Stoessel sobre si está enamorada

Tini Stoessel sorprendió en una entrevista al contestar tibiamente sobre sus sentimientos sobre su novio, Rodrigo de Paul. Claramente a pocos meses de comenzar la relación, Tini no se animó a decir que está enamorada del futbolista. “Te vemos muy bien. ¿Estás enamorada?”, consultó Lizardo Ponce sin filtro, en la previa de los premios Gardel a la música. “Qué palabra. Estoy muy bien, muy contenta, disfrutando. A Rodrigo lo quiero con todo mi corazón”, respondió Tini.

Así, tras la premiación y participar de los shows, Tini Stoessel hice un posteo en sus redes. “@PremiosGardel, qué hermosa noche me llevo en el corazón para siempre. Gracias a toda la gente por haber votado y por el amor incondicional de siempre. Gracias a todo mi equipo por estar siempre y acompañarme en cada paso”, comenzó diciendo.

depaul.jpg El comentario de Rodrigo de Paul al posteo de Tini Stoessel tras participar de los premios Gardel a la música esta semana.

“@LebonDavidOk, un sueño compartir esa canción y momento con vos, gracias. @MariaBecerra te amo, te admiro, y este premio compartirlo juntas me hace tan feliz que no te das una idea. Gracias por todo, los amo”, escribió la artista.

Y entre las respuestas, apareció casualmente Rodrigo De Paul desde España. “Brillás. Felicitaciones, mi amor”, indicó el deportista que parece insistir con la palabra que le da tanto miedo a la ex Violetta.