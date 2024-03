El hermano de Furia conmovió al contar intimidades sobre la infancia y personalidad de la participante

En primer lugar contó cómo nace el apodo de Furia, ya que su verdadero nombre Juliana. “Hace cinco años empezó a entrenar duro en el gimnasio y ella se puso Furia, o en el ambiente del crossfit por la actitud que tiene", aseguró.

En ese sentido, destacó que su personalidad es tal cual cómo se refleja en la televisión y y deslizó: "La tenés que ver un domingo en familia comiendo las pastas, ella es así de genuina, es real. Tiene ese carácter desde chiquita".

"A los ocho años yo estaba durmiendo, me despierta toda vestida de gimnasia y me dice ‘Eze, hay una maratón en la plaza San Fernando y papá y mamá no me van a llevar ¿me llevás vos?’ Yo la llevé y en la categoría de niños ganó, ella ya de chiquita es competitiva”, recordó entre risas.

Por último, reconoció que estar dentro el reality es un verdadero sueño para ella. "Ella se anotó a varios Gran hermano, los estudió, los analizó. Un día voy a la casa y tenía un panel de visualizaciones”, reveló.

"Es súper autosuficiente, se arregla ella y se maneja como quiere. Ella es ‘hazlo o no lo hagas’, pero jamás no lo intentes. La frase de ella es ‘ya no existe el plan b’. Va por lo que quiere y lo logra”, cerró Ezequiel.

Gran Hermano: se reveló la mayor intriga sobre Mauro que podría arruinar su relación con Furia

Desde que llegó a la casa de Gran Hermano, Mauro D' Alessio provocó una revolución con su increíble físico. Todas quedaron enloquecidas con sus encantos, en especial Furia.

Cuando no habían pasado 24 horas de su llegada, la estratega le dio un beso al musculoso integrante del reality. El tiempo pasó y fueron acercándose cada vez más hasta que finalmente tuvieron un momento de intimidad.

Esta semana, Furia le preguntó a las cartas del tarot por Mauro. Primero quiso saber si el muchacho es una persona fiel y la respuesta fue un contundente "No", luego la consulta fue si tiene novia afuera y la respuesta fue "Sí".

Como si eso fuera poco, en las redes trascendió una foto del joven junto a una misteriosa mujer, a quien todos señalaban como su pareja.

Ante los rumores, los familiares de Mauro publicaron una importante aclaración en las redes del participante. "A raíz de nuevos rumores que andan circulando en redes, queremos aclarar que Mauro NO tuvo ni tiene novia. Nicole es la novia de uno de sus amigos”, expresaron.