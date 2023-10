El hijo mayor de Romina Yan hizo una fuerte revelación acerca su relación con ella: "Aprendí que..."

"Yo creo que te mandan mensajes a través de estas personas, siempre me pasa en lugares como aeropuertos, donde se cruza mucha gente. Siempre agradezco", puntualizó y sumó: "Me conecto con ella a través de la música, a través de estas cosas cotidianas que me pasan. Ella está".

En ese sentido, confesó que la herida que le dejó la muerte de su madre en 2010 es algo que a día de hoy no pudo sanar. "Uno extraña la pérdida física, pero yo aprendí que están siempre, inclusive más que si estuvieran en este plano. Pero no voy a mentir, siempre tengo ganas de sentir un abrazo", expresó.

Romina Yan y Franco

El emotivo gesto de Romina Yan que nunca olvidó Facundo Arana

Telefe emitió el fin de semana un programa especial conducido por Marley dedicado a Romina Yan a 13 años de su muerte, ocurrida el 28 de septiembre de 2010 cuando tenía apenas 36 años.

Facundo Arana fue uno de los ex compañeros de trabajo que puso su voz en el homenaje a la actriz y recordó un particular gesto que tuvo con él en un momento triste de su vida.

"Tengo muchas cosas para contarles de ella, de su integridad, de su ser buena persona, de su generosidad, de lo buena persona que era, lo magnífica compañera de trabajo", expresó el ex Chiquititas.

Y continuó: "Mi perra Ash se había muerto y Ro vio que yo estaba muy triste. Me dijo si la acompañaba a un lugar y me llevó a un campo donde había una perra muy bonita de la misma raza que ella tenía".

Y siguió movilizado: "Me dijo si la ayudaba a elegir, vi una perra que estaba escondida y le dije naturalmente esa es la que yo elijo´. Me dijo `saludala, porque esa es tu perra y te va a acompañar para siempre´. Me regaló a Pampa, que me acompañó por más de 14 años”.

"¿Por qué lo hizo? Porque nada pasaba desapercibido para ella. Era pura generosidad, la conocí en los shows que hicimos en el Gran Rex, en los montones capítulos que hicimos para Chiquititas y en esos meses que hicimos en Villa La Angostura Rincón de Luz", remarcó Facundo Arana.

"Es un ser de luz y por alguna razón, los seres de luz nunca se van. Los seres de luz viven para siempre y viven en el corazón de todos los que tuvimos el lujo de conocerla”, cerró a flor de piel su recuerdo sobre Romina Yan.