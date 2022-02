El impactante parecido de Luciano Cáceres con su hija Amelia

De inmediato, la publicación en Instagram se llenó de comentarios destacando al gran parecido físico que tienen padre e hija.

"Tu hijita es hermosa. Muy parecida a vos... cariños", manifestó un usuario. "Hermosa. Es tu clon", se observa en otro comentario, maravillados por el parecido que tienen.

La joven tiene un parecido a sus dos padres: el pelo y los ojos del papá y la fisonomía de la mamá, de quien tomó también el don del canto.

Amelia sorprendió en Los Mammones hace unos meses cantando junto a su papá, Luciano Cáceres. La niña, media hermana de Angela Torres, demostró que su vida es muy musical ya que en su casa tanto su madre como media hermana se la pasaban cantando.

El día que Luciano Cáceres se hizo un ADN por dudar de su padre biológico

Luciano Cáceres estuvo como invitado a Los Mammones, América, y contó una historia desconocida de hace tres años, cuando un hombre que fue pareja de su madre se apareció y decía ser su papá biológico.

“Tus papás lo hicieron en el escenario”, le apuntó Jey Mammon y el actor ahí explicó: “Claro, porque mi viejo dormía en el escenario, sacaba los colchones de abajo... Ellos estaban casados con dos personas distintas, fue un amor prohibido. Tuvieron sexo en esos colchones arriba del escenario. Y bueno, mi mamá nueve años casada... Ella lo fue a visitar al teatro, pero se ve que no vio las obras, sino otra cosa de mi padre”.

Y añadió: “Y bueno, quedó embarazada y al tiempo le tuvo que avisar al marido. Y él a su mujer. Fue un quilombo terrible, pero el fruto del amor prohibido está aquí hablando contigo”.

-Luciano Cáceres-

Allí, Cáceres contó lo que vivió hace tres años, cuando tenía 41: “Lo que sí pasó es que este tipo, el ex marido de mi madre, después de muchos años, apareció diciendo que era mi papá. Y me hizo re cuestionar todo”.

“Pasé por un ADN y ninguna posibilidad de eso. Lo digo porque el tipo no cumplió. Él tenía un montón de cosas de mi vieja y acordamos que si yo no tenía nada que ver con él, me las iba a devolver. Pero no cumplió. Así que si está por ahí escuchando, estaría bueno que me las devuelva”, amplió Luciano.

Y cerró sobre ese fuerte momento: “Imaginate, tener 41 años y que venga un tipo que diga que es tu papá, tener que hacerte un ADN. Yo tenía dudas porque el tipo es ingeniero y a mí me encantan los puentes, la ingeniería... 45 días fueron. Fue un montón. Esto pasó hace tres años”.