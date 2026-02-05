María Julia Oliván denunció otro episodio de discriminación contra su hijo con autismo en un espacio de juegos

El cansancio y la bronca se reflejaron en su testimonio: “Harta de la gente bestia. Hago este breve vivo recaliente porque estoy un poquito cansada de explicarle a todo el mundo que por qué tiene autismo”.

Y agregó: “A la dueña de este lugar, con quien ya hablé bastante tiempo, le pido que no me llame. Que no me moleste. Y que use su valioso tiempo en explicar algo tan simple como que un nene con autismo no es una amenaza”.

Para cerrar, dejó un mensaje para otras familias: “A los papás, lleven a los lugares donde los nenes estén felices, yo tal vez lo traiga de nuevo o no. Ni idea”.

Con dolor, Oliván puso en palabras lo que muchas familias atraviesan: la necesidad de respeto y comprensión hacia los chicos con autismo.

Cómo es la impactante foto que María Julia Oliván mostró tras el tremendo accidente que sufrió

María Julia Oliván volvió a emocionar a quienes la siguen en redes al publicar en su cuenta de Instagram una fuerte imagen que refleja cómo quedó una de sus piernas, varios meses después del grave accidente doméstico que atravesó.

La periodista viene compartiendo en primera persona el camino de recuperación tras aquel episodio que casi le cuesta la vida. Todo ocurrió mientras intentaba prender una chimenea de bioetanol en las oficinas de Border, el medio que fundó y dirige. El exceso de combustible derivó en una explosión que le provocó quemaduras de consideración en distintas zonas del cuerpo.

Desde entonces, Oliván eligió mostrar sin filtros ni maquillajes las huellas que le dejó el accidente. En su perfil se pueden ver fotos y videos de su internación, además de mensajes de gratitud hacia quienes estuvieron cerca en ese duro proceso. También se animó a publicar imágenes de su rostro y de su mano, visibilizando con valentía las marcas que quedaron en su piel.

En las últimas horas, la comunicadora compartió una foto especialmente movilizadora: allí se observa su pierna derecha cubierta de cicatrices que recorren gran parte de su extensión. Junto a la imagen escribió un mensaje cargado de reflexión y fuerza interior: "No se asusten. Estoy viva. Lo mismo para cualquier herida ¿No?".

En esa misma publicación, María Julia sumó otra postal en la que aparece en el estudio de Border, con auriculares y frente al micrófono, retomando su labor periodística. La reacción de sus seguidores fue inmediata: cientos de mensajes de apoyo, admiración y cariño destacaron su coraje y la decisión de mostrar públicamente cada paso de su proceso de sanación.