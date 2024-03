El impensado nombre que Juan Marconi eligió para su primer hijo con Maylen Vicente

Ligado a este gran fanatismo, Marconi estuvo como invitado en Socios del Espectáculo (El Trece) y reveló que el nombre que encabeza la lista de opciones es "Rojo".

Embed

Para sorpresa de todo el panel, el invitado además reveló que la reacción de Maylen fue positiva al escuchar su propuesta por primera vez. “Mi mujer que es lo más grande que hay, me bancó, otra me podría decir ni en pedo, pero me dijo bueno analicémoslo y vemos”, admitió.

De todas formas, la pareja aún no tomó una decisión definitiva. “Sigue ahí pero ahora trasladó a Roco, que ahí hay algo más, pero no se termino de definir todavía", explicó el periodista.

Juan Marconi embarazo

La noticia más feliz y deseada para Juan Marconi y su pareja Maylen Vicente

Juan Marconi y su pareja Maylen Vicente están pasando por el momento más especial de sus vidas: están esperando un varón. La pareja del conductor se encuentra embarazada de tres meses.

Marconi, de 35 años, se conoció con su actual pareja hace casi diez años en una discoteca y desde allí se volvieron inseparables.

Juan había dejado su participación en la conducción televisiva en 2023 para dedicarse de lleno a la campaña presidencial de Independiente y su cargo como directivo.

juan marconi.jpg

En enero de este año, por motivos personales, decidió finalmente dar un paso al costado y dejar su cargo de vicepresidente segundo del club de Avellaneda del cual es fanático.

Lo cierto es que ahora Marconi y su novia Maylen, quien trabaja en el área de marketing y tiene un perfil súper bajo, están pasando por un lindo momento familiar y en pocos meses serán padres de un niño.

Este 2024 comenzó de la manera más especial para los dos. Felicitaciones.