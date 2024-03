El implacable mensaje de Cinthia Fernández tras la detención de los jugadores de Vélez acusados de abuso

Jugadores de Vélez acusados de abuso.jpg

A raíz de esta situación, el club desvinculó inmediatamente a los jugadores, así como dispuso el inicio de un sumario interno para tomar una medida definitiva con los cuatro jugadores.

Ante esta situación, Cinthia Fernández habló del tema desde su cuenta de X -ex Twitter- y fue implacable. “¿Y van cuántos? El rubro del fútbol mundialmente con casos así”, comenzó expresando la panelista junto a un imagen de A la Barbarossa (Telefe) anunciando la aprehensión de los futbolistas.

“Cuánto casos reiterados ¿no? Muy pocos cuestionamientos y debate sobre el tema”, siguió punzante al tiempo que concluyó cuestionando fuertemente a las instituciones deportivas: “Cuánto club salvando sus inversiones con guita ¿no? Muy pocos estudios psicológicos en admisiones ¿no? Pero nadie hace nada”.

TW Cinthia Fernández futbolistas denunciados de Vélez.jpg

Matías Defederico le dio su apoyo a Daniel Osvaldo y Cinthia Fernández los fulminó a los dos

La semana pasada Daniel Osvaldo publicó un video en su cuenta de Instagram, donde contó que sufre depresión y está en tratamiento contra las adicciones. "Mi vida se me está yendo", expresó en el posteo.

Las declaraciones del ex jugador generaron todo tipo de reacciones, entre quienes se solidarizaron con su situación y quienes lo cuestionaron por su pasado sentimental, lleno de conflictos e idas y vueltas con sus parejas.

mensaje matias defederico en posteo de daniel osvaldo.jpg

La publicación de Daniel Osvaldo recibió más de 100 mil likes y cientos de comentarios. Entre ellos, Matías Defederico le brindó su apoyo al ex futbolista con un mensaje de aliento. “¡Vamos, animal! Acá estamos para bancarte y para lo que necesites”, manifestó.

Cinthia Fernandez posteo Daniel Osvaldo.jpg

En tanto, Cinthia Fernández se indignó al ver lo que escribió el padre de sus hijas en solidaridad con el ex jugador y fue tajante. “El viento, amontonando gente”, remarcó, dejando entrever que, a pesar de haber llegar a un acuerdo con su ex, no han cambiado sus sentimientos negativos hacia él.