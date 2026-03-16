El importante anuncio que hizo Nico Occhiato a sus 33 años y sorprendió a todos

Qué dijo Rulo Schijman al intentar explicar su polémico comentario sobre Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato
Rulo Schijman, abogado, conductor y actor, quedó envuelto en una polémica tras un comentario que hizo sobre la relación de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña. Aunque luego aclaró que se trataba de un chiste, sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron en redes sociales.
El episodio ocurrió durante un programa transmitido desde Punta del Este, conducido por Zaira Nara y el Pollo Álvarez. En el marco de un juego en el que se evaluaba “quién ama más” dentro de distintas parejas de la farándula, Rulo lanzó la frase que encendió la polémica: Flor Jazmín Peña "no ama a Nico Occhiato".
La dinámica incluyó nombres como Luck Ra y La Joaqui, Paula Chaves y Pedro Alfonso, Yanina y Diego Latorre, y Eliana Guercio con Chiquito Romero. Sin embargo, cuando llegó el turno de los integrantes de Luzu TV, Rulo disparó: "Para mí Flor no lo ama”, comentario que se replicó en cuestión de minutos y generó fuertes reacciones en el mundo digital.
Si bien intentó suavizarlo enseguida con un “No, es un chiste. Re polémico. Les mando un beso”, los usuarios no tardaron en criticarlo con mensajes como "Qué innecesario opinar sobre relación ajena" o "aclaró que era chiste porque sino lo matan, pero es obvio que lo piensa".
Consultado luego por PrimiciasYa, Schijman se mostró molesto y defendió su postura: "¿Es joda? Es una sección de un programa donde se dice quién ama a quién, más chiste no podía ser. Es un chiste totalmente".
Finalmente, ante la pregunta de si había hablado con Occhiato y Flor para aclarar la situación, fue tajante: "¿Como los voy a llamar por esto? Están rompiéndola en la costa y pensás que se van a preocupar por esto????", cerró con tono desafiante y emojis de risa, intentando dar por terminado el tema.
La incógnita que queda es por qué un comentario que él mismo definió como un chiste terminó generando tanto ruido y fastidio.