El importante anuncio que hizo Nico Occhiato a sus 33 años y sorprendió a todos

Un anuncio inesperado revolucionó a los seguidores de Luzu TV y abrió un nuevo capítulo en la historia de Nadie dice nada, con gran expectativa.

16 mar 2026, 16:51
En el mundo del streaming argentino, Nico Occhiato sorprendió con un anuncio que revolucionó a sus seguidores: Nadie dice nada tendrá su propia serie en Disney+. La noticia llegó en plena presentación de la nueva programación de Luzu TV y rápidamente se convirtió en tendencia.

La confirmación se dio a través de las redes oficiales de Luzu, donde compartieron un video que encendió la expectativa de los fans. “Se escribe un nuevo capítulo en la historia. El equipo de #NadieDiceNada va a tener su propia serie de ficción en #DisneyPlus. #LuzuTV”, publicaron en Instagram.

El letal comentario de un seguidor que golpeó a Nico Occhiato donde más le duele

La ficción contará con ocho episodios de 20 minutos y tendrá como protagonistas a los mismos integrantes del ciclo: Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal. La producción se estrenará en toda Latinoamérica, consolidando el salto del streaming a la pantalla de una de las plataformas más importantes del mundo.

El proyecto estará en manos de Pampa Films y tendrá la dirección de Nicolás Silbert y Lalo Mark. La idea original pertenece a Santi Talledo y Diego Vago, quienes además se desempeñan como escritores y showrunners, acompañados por un equipo creativo integrado por Andrés Pascaner, Ramiro Tevez, Sofía González Gil y Lucía Miranda.

Entusiasmado por el anuncio, Nico compartió el video en sus historias y sumó un mensaje que refleja la magnitud del paso que están dando: “Nos vemo en Disney”.

Qué dijo Rulo Schijman al intentar explicar su polémico comentario sobre Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato

Rulo Schijman, abogado, conductor y actor, quedó envuelto en una polémica tras un comentario que hizo sobre la relación de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña. Aunque luego aclaró que se trataba de un chiste, sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El episodio ocurrió durante un programa transmitido desde Punta del Este, conducido por Zaira Nara y el Pollo Álvarez. En el marco de un juego en el que se evaluaba “quién ama más” dentro de distintas parejas de la farándula, Rulo lanzó la frase que encendió la polémica: Flor Jazmín Peña "no ama a Nico Occhiato".

La dinámica incluyó nombres como Luck Ra y La Joaqui, Paula Chaves y Pedro Alfonso, Yanina y Diego Latorre, y Eliana Guercio con Chiquito Romero. Sin embargo, cuando llegó el turno de los integrantes de Luzu TV, Rulo disparó: "Para mí Flor no lo ama”, comentario que se replicó en cuestión de minutos y generó fuertes reacciones en el mundo digital.

Si bien intentó suavizarlo enseguida con un “No, es un chiste. Re polémico. Les mando un beso”, los usuarios no tardaron en criticarlo con mensajes como "Qué innecesario opinar sobre relación ajena" o "aclaró que era chiste porque sino lo matan, pero es obvio que lo piensa".

Consultado luego por PrimiciasYa, Schijman se mostró molesto y defendió su postura: "¿Es joda? Es una sección de un programa donde se dice quién ama a quién, más chiste no podía ser. Es un chiste totalmente".

Finalmente, ante la pregunta de si había hablado con Occhiato y Flor para aclarar la situación, fue tajante: "¿Como los voy a llamar por esto? Están rompiéndola en la costa y pensás que se van a preocupar por esto????", cerró con tono desafiante y emojis de risa, intentando dar por terminado el tema.

La incógnita que queda es por qué un comentario que él mismo definió como un chiste terminó generando tanto ruido y fastidio.

