El importante paso de Iliana Calabró y su nuevo novio que afianza aún más la relación

iliana calabro novio 1.png

En tanto, Iliana confió lo bien que se llevan conviviendo y explicó por qué conectaron desde el primer minuto: "Creo que nos encontramos en un momento especial y no es casual que dos personas nos quisieran juntar. Tenemos las mismas raíces italianas, la misma educación, los mismos valores, vivencias parecidas".

Tan afianzada está la relación, que por estas horas la feliz pareja ya disfruta de su primer viaje juntos en el sur argentino. Así lo hizo saber Iliana desde sus Instagram Stories compartiendo una suerte se mini luna de miel en Bariloche, donde por supuesto no dejaron de reunirse con amigos.

Iliana Calabró con novio Luis y amigos en Bariloche - IG.jpg

Iliana Calabró confirmó su romance con un empresario y dio detalles de cómo nació el amor: "Empezó hace poquito"

Allá por el mes de abril de este 2023 se supo que Iliana Calabró le había vuelto a abrir las puertas al amor, luego de su polémico divorcio con Fabián Rossi y su romance con el italiano Antonello Gandolfo. En diálogo con PrimiciasYa, la actriz confirmó que está nuevamente enamorada.

Desde la presentación de uno de los espectáculos de José María Muscari, Iliana Calabró dialogó en exclusiva con PrimiciasYa. Fue ahí donde la actriz confirmó la feliz noticia y aclaró algunos detalles de este nuevo romance.

"Estoy muy bien y muy contenta. Nos acompañamos, nos cuidamos y estoy muy feliz", comenzó diciendo Iliana. "La relación no comenzó hace cuatro meses como se dijo, sí me mandó unas flores cuando estaba haciendo Sex en Carlos Paz, pero no lo conocía", añadió.

Embed

"Él me quería chatear, pero yo soy a la antigua. Con un amigo en común, Jorge, fuimos a comer con él y con la señora, nos conocimos y desde ese día nos vemos cada día", detalló.

"El amor empezó hace poquito, hace dos semanitas. Es nuevito. La relación está iniciando, en la mejor etapa. Y de todas las historias anteriores yo me quedo con las cosas lindas, lo otro va a la papalera", cerró Iliana Calabró.