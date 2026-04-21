Celos y tensión en Gran Hermano: Zoe Bogach y Lola Tomaszeuski se cruzaron fuerte por Manuel Ibero

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En medio de ese ida y vuelta, Zoe intervino y aseguró que comprendía lo que estaba atravesando Lola porque, según dijo, era similar a lo que le tocó vivir a ella, aunque no dudó en remarcar que su compañera “no fue ninguna santa” dentro de la casa. Lola, por su parte, se defendió y sostuvo que sí lo fue, remarcando que había hablado con su novio antes de ingresar al reality.

Lejos de apaciguarse, el clima se volvió aún más picante cuando Del Moro le preguntó directamente a Zoe si creía que Lola estaba enamorada de su ex. Sin dudarlo, Bogach afirmó que sí, que tenía "sentimientos". La consulta se trasladó entonces a Tomaszeuski, mientras desde la tribuna Kennys Palacios lanzó que Manu también estaría en la misma sintonía, lo que generó más revuelo. Zoe coincidió en que podía ser así, mientras el conductor señalaba la intervención de Kennys.

El momento más áspero llegó después, cuando Zoe disparó contra Palacios por referirse a ella como “la ex de Manu”, recordando su vínculo con Wanda y pidiéndole que se callara. Finalmente, Lola cerró el cruce con una frase filosa, asegurando que Zoe no deja de hablar de Manuel, lo que, según dio a entender, demostraría que aún "no lo superó".

Zoe y Lola en la tribuna de Gran Hermano Generación Dorada

Cuál fue la sorpresiva confesión de Lola sobre su relación con Manuel ni bien salió de Gran Hermano

A mediados de abril, Lola Tomaszeusky se despidió de la casa de Gran Hermano Generación Dorada luego de perder en el mano a mano decisivo frente al exfutbolista Brian Sarmiento, en una gala cargada de tensión.

Ya afuera del reality, la ex participante visitó el stream de Telefe y, en diálogo con Santiago del Moro, habló sin vueltas sobre la relación que construyó dentro del juego con Manuel Ibero, un vínculo que para muchos espectadores traspasó la amistad y se convirtió en uno de los shippeos más comentados.

Con total sinceridad, la joven se refirió a ese lazo especial: “Me pasó que con Manu conecté mucho que con otras personas ahí adentro y era como mi lugar seguro. Me gustaba estar con él, sus abrazos, me sentía acompañada y no me sentía sola”, explicó, recordando su paso por la casa. La exjugadora, que vivió en Bariloche y sueña con desarrollarse como actriz, dejó en claro lo importante que fue ese apoyo emocional en un contexto de aislamiento.

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En esa misma línea, profundizó sobre cómo ese vínculo la ayudó a sobrellevar momentos difíciles dentro del juego: “Cuando sentía que la gente me debilitaba mentalmente diciendo ‘no juega’ y vos no sabes para dónde ir pero estaba con Manu y me sentía más relajada. Soy muy celosa pero eso también lo celaba a Manu y a las chicas. Yo quería estar abrazada a él porque me sentía segura, era igual de cariñoso que yo”, reconoció.

Al hacer un balance de su desempeño, Lola Tomaszeusky no esquivó la autocrítica y admitió: “Me faltó hacer estrategias”. Fue entonces cuando Santiago del Moro le recordó el momento en que Manuel Ibero se quebró tras su eliminación, lo que dio lugar a una respuesta cargada de emoción: “Lo vi y me partió verlo así. Me pasó que en este versus, a diferencia del primero que tuve, no se me cayó una lágrima. En este dije ‘que sea lo que tenga que ser’. Los vi a Lolo y a Manu así llorando y obviamente quería abrazarlos más. De hecho, siento que les di un abrazo bastante pedorro y no sé cuándo los voy a volver a ver”, relató.

Finalmente, la ex “hermanita” fue contundente al aclarar qué pasa realmente con sus sentimientos fuera del reality. Lejos de alimentar versiones de romance con Manuel Ibero, dejó en claro su postura: “Siempre pensé en mi novio, hablaba mucho de él y me encantaría seguir con él. Los sentimientos ahí son muy fuertes y no llegué a sentir nada por Manu y no estaría con él. Si mi novio me corta porque me dice que no le gustó un cara.. lo que hice con Manu, yo sé que no estaría con él tampoco. Me gusta mi novio, no me gusta nadie”, sentenció, despejando cualquier duda.