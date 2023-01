El cambio de vida de un ex Cuestión de Peso: de 160 kilos a ser personal trainer

El joven había logrado, con sacrificio y las indicaciones que recibía en la clínica del Dr. Cormillot, bajar varios kilos. Sin embargo, fuera del programa volvió a desestabilizar la dieta y subió otros 30.

Sin embargo, desde 2014, Gerez decidió recuperar su figura, comenzó a hacer ejercicios de manera diaria y estudió el curso de personal trainer para motivar a otras personas a una vida saludable.

En su cuenta de Instagram, el ex CDP muestra con orgullo su nueva figura con un increíble cambio y muestra los tipos de entrenamiento que ofrece.

Además, hace poco el ex concursante del reality mostró la imagen de cómo quedó tras la cirugía reconstructiva en su pecho y abdomen a la que decidió someterse para poder verse como desea.

El drama de Luisito de Cuestión de Peso: con 240 kilos, teme por su vida

Luis Zerda, conocido como Luisito de Cuestión de Peso, estuvo en A La Barbarossa, Telefe, junto a Georgina Barbarossa y relató el duro drama que vive a raíz de una depresión.

El joven de 36 años sufre obesidad crónica y si bien logró anteriormente bajar de peso, nuevamente aumentó varios kilos a raíz de un fuerte cuadro depresivo y ahora teme por su vida.

"Armaba mi entorno en base a la comida. Me levantaba, me traían la comida, cocinaba. Ni bien terminaba de comer, me iba a acostar otra vez. Era sistemático", dijo Luisito al hablar sobre el principio de la depresión que sufrió.

Luego confesó: "No me daba cuenta que me estaba matando, me estaba matando en vida. Me estaba muriendo y no sabía cómo pedir ayuda".

"Después te agarra remordimiento. Uno está contento, come; uno está triste, come. Nosotros en nuestro gran peso no sabemos diferenciar. Uno está enojado ¿Y qué hace? Se desquita con lo que tiene, nosotros con la comida. Estamos contentos ¿Qué hacemos? Vamos y comemos, no sabemos diferenciar eso", indicó.