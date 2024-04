El inesperado anuncio de Santiago del Moro que cambiará el juego en Gran Hermano: "No falta tanto"

La primera pregunta que le hicieron a Del Moro fue si entrará un famoso a la casa más importante del país. "Sí, de visita", confirmó el conductor.

Luego, un seguidor quiso saber cuándo entrarían los familiares de los participantes. "No falta tanto, a prepararse", adelantó el animador del reality.

Furia reveló cuál será su próxima víctima en Gran Hermano: "La semana que viene lo saco"

En Gran Hermano (Telefe), Juliana 'Furia' Scaglione volvió a elegir a su próxima víctima y enfrente de uno de los 'Bros' vociferó el nombre del jugador que planea eliminar.

Todo sucedió cuando Furia estaba en una de la habitaciones bailando y cantando uno de los temas que sonaba dentro de la casa. Acto seguido, pasó Federico 'Manzana' Farías, que salía de la ducha, y lo saludó.

Acá, molestando a los 'Bros' para que se levanten. Les tocó esta semana, les voy a hacer la vida imposible”, le dijo a Manzana. “Capaz que Bautista (Mascia) se salve un poquito, pero no sé”, agregó la tatuada mirando al uruguayo, que se estaba despertando.

“Tengo un comunicado, me acaban de llamar. Avisale a Martín (Ku) que si se me pone en contra esta semana, la semana que viene lo saco afuera”, disparó.

Y advirtió: “Que no me rompa las p.., que ahora si, la que me hicieron a mí les vuelve”.