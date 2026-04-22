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Fiestas, lujo y polémica: filtran fotos de futbolistas en eventos con escorts que sacuden todo

Salieron a la luz imágenes de una megafiesta exclusiva organizada por una empresa de alcance internacional, en la que habrían participado figuras del deporte, entre ellos Usain Bolt y el futbolista inglés Wayne Rooney.

22 abr 2026, 11:00
Fiestas, lujo y polémica: filtran fotos de futbolistas en eventos con escorts que sacuden todo
Fiestas, lujo y polémica: filtran fotos de futbolistas en eventos con escorts que sacuden todo

Fiestas, lujo y polémica: filtran fotos de futbolistas en eventos con escorts que sacuden todo

La circulación de distintas imágenes de fiestas organizadas por una empresa generó repercusión y terminó involucrando a deportistas de alto rendimiento. La firma en cuestión hoy está bajo investigación judicial por presuntos vínculos con prostitución VIP y consumo de drogas.

Entre los nombres que trascendieron figura ni más ni menos que el campeón olímpico Usain Bolt y el exfutbolista inglés Wayne Rooney, lo que amplificó la repercusión pública del caso por el perfil público de ambos.

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En el centro de la investigación aparece Made Luxury Concierge, una firma dedicada a diseñar experiencias premium en destinos exclusivos de Europa. De acuerdo con la causa que instruye la fiscalía de Milán, la compañía estaría bajo sospecha por haber montado un esquema que excedía la organización de eventos, con presuntas actividades irregulares que incluirían la oferta de acompañantes y la provisión de sustancias como el denominado “gas de la risa”.

Rooney

Entre los elementos clave, figuran alojamientos en hoteles de cinco estrellas, paisajes paradisíacos, experiencias gastronómicas de alta gama y la presencia de mujeres jóvenes que acompañaban a los invitados. Todo enmarcado en un contexto de exclusividad y ostentación que actualmente es objeto de investigación judicial.

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Según reportes de medios europeos, más de 70 futbolistas habrían estado presentes en estos encuentros. Por el momento, ninguno de ellos figura como imputado, ya que en la legislación italiana la condición de cliente no está tipificada como delito.

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La investigación se concentra principalmente en los responsables de la agencia, que enfrentan acusaciones por favorecimiento y explotación de la prostitución. Además, la causa expone un flujo de dinero significativo, con transacciones registradas que alcanzarían montos de cientos de miles de euros.

Fiesta VIP en Europa 2

Otro elemento que tomó relevancia son las conversaciones interceptadas, en las que se describen solicitudes puntuales de algunos clientes, incluyendo pedidos de mujeres a cambio de dinero y la organización de servicios durante los eventos.

En paralelo, las imágenes continúan difundidas y alimentan la controversia. Lo que en un principio se presentaba como un circuito de lujo y exclusividad, hoy se analiza bajo una perspectiva judicial mucho más compleja.

El expediente sigue abierto y se esperan nuevos avances en la investigación. Con nombres del deporte internacional mencionados, fiestas de alto nivel y una causa en curso, el caso ya trascendió las fronteras europeas y se convirtió en uno de los temas de mayor repercusión reciente.

Fiesta VIP en Europa 3

Qué es Made Luxury Concierge

Es una empresa dedicada a la organización de experiencias y eventos de lujo en destinos exclusivos de Europa y otras partes del mundo. Su propuesta se centra en ofrecer servicios personalizados para clientes de alto poder adquisitivo, que incluyen estadías en hoteles premium, acceso a fiestas privadas y actividades diseñadas a medida.

La compañía funcionaba como una especie de “puente” entre clientes VIP y experiencias exclusivas, combinando viajes, entretenimiento y hospitalidad de alta gama. Este tipo de agencias suele operar en el segmento del turismo de lujo, donde la discreción y la personalización son parte central del servicio.

Sin embargo, en los últimos días, Made Luxury Concierge quedó en el centro de la atención pública debido a una investigación judicial en Italia. La causa la vincula con presuntas irregularidades relacionadas con la organización de eventos privados y posibles actividades ilegales en ese contexto.

Mientras la investigación avanza, el caso generó un fuerte impacto mediático por la magnitud de los eventos organizados y la posible presencia de figuras reconocidas en sus reuniones, lo que amplificó la repercusión internacional del escándalo.

Fiestas vip

     

 

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