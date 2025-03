El inesperado plan de Jimena Barón y Matías Palleiro antes de ser papás: "A despedirnos de nuestra libertad"

Además, contó sus expectativas para el viaje y con humor agregó: "También a comprar cosas para el bebé. Y a comer y a comer con g”.

Por otro lado, contó cómo seguirá su rutina luego del viaje y aseguró que se dedicará plenamente a cuestiones relacionadas con la llegada de su segundo bebé.

“Después a mi vuelta ya no puedo viajar más y me quedaré empollando y armando el cuarto del bebé (ex comedor) al que ya le estamos diseñando una puerta y cortina divinas así”, concluyó.

Jimena Barón viaje a NY

La emotiva reacción de Jimena Barón tras las primeras patadas de su bebé en el embarazo

La cantante Jimena Barón está transitando el quinto mes de su segundo embarazo y compartió en sus redes sociales un tierno video mostrando las primeras patadas del bebé en camino.

Lo cierto es que desde que anunció la feliz noticia, la actriz siempre muestra el día a día de su proceso a través de sus y se divirtiendo compartiendo las distintas experiencias que va viviendo.

“Hola, mi amor. Hijo, estás ocupando mucho espacio. Estamos a mitad de camino recién", expresó entre risas mientras mostraba los movimientos que el bebé generaba en su panza.

En ese sentido, comparó este embarazo con el de su primer hijo Momo y recordó: “No saben cómo me patea, Momo me pateaba al final, es muy chiquito para patear así”.

Luego, en otra historia se mostró acostada junto a su mascota y conmovió a todos al mostrar el gesto de su hijo mayor. “Uno me besa las piernas y el otro me patea la panza. Cuando los vea juntos se me va a freír el cerebro”, manifestó.