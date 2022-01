El Kun Agüero disfrutó de una noche en la ruleta: ¿Se muda a Uruguay?

"He decido dejar de jugar al fútbol por el problema que tuve hace un mes. Es un momento muy duro, estoy muy feliz por la decisión que tomé, porque primero está mi salud", indicó el ex futbolista del Barcelona de España entre lágrimas en su última conferencia como futbolista.

Lo cierto es que este verano 2022 el Kun pasa sus primeras vacaciones tras su retiro como futbolista. El hombre surgido de las divisiones de Independiente se encuentra junto a su novia, Sofía Calzetti, en una lujosa mansión del exclusivo balneario de José Ignacio, Punta del Este.

Según pudo averiguar este medio, el Kun y su novia pocas veces bajan a la playa y utilizan la cómoda piscina de la mansión donde están alojados. Ambos están acompañados por dos amigos de él, todo en un círculo muy chico. Mientras tanto, el hijo del Kun, Benjamín, se encuentra al cuidado de su madre, Gianinna Maradona.

Pero, anoche, fueron al casino y fueron entrevistados por el sitio Farándula Show: "¿Te venís a vivir a Uruguay?", le preguntaron. "Todavía no sé dónde me voy a instalar", afirmó el ex deportista.

Una noche de ruleta para el #Kun Aguero y su novia en Punta del Este. ¿Se queda a vivir en Uruguay?

El Kun Agüero volvió a la actividad: hizo tenis con un amigo

El 15 de diciembre de 2021 quedará como una de las fechas más tristes en la vida del Kun Agüero: el exdelantero de Independiente y que en ese entonces jugaba en Barcelona confirmó que se retiraba del fútbol por problemas cardíacos.

Casi un mes más tarde, Sergio publicó en su cuenta de Instagram que volvió a hacer actividad deportiva, pero en forma amateur: en el video que subió, podemos ver al Kun jugando al tenis y mostrando talento también para ese deporte.

El video corresponde a las vacaciones de Agüero en Punta del Este, presicamente en la zona de José Ignacio. El partido de tenis es contra un amigo, pero al Kun se lo nota concentrado y competitivo como era en las canchas de fútbol.