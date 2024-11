El lapidario comentario de Yanina Latorre sobre Julia Mengolini por abandonar la red social X

"Parece que ella no es entendida y no es querida en Twitter, porque le mandan ciento de miles de bots, está 'baneada' y los que las putean no son personas, son bots pagos", siguió Yanina.

"¿Quién carajo va a pagar para putearte, Mengolini? Sos una infradotada y no te aguanta nadie. Entonces se fue a la red social, que ahora está tomando un poco más de fuerza, Blue Sky", disparó contra la fundadora de Futurock.

"Tiene 16.7 millones de usuarios, parece que esta semana, desde que ganó Donald Trump, hay bastante pelotu... como Julia Mengolini y se pasaron a esta red social", detalló sobre Blue Sky.

Luego, leyó el perfil de la periodista: "Apareció. Tiene tres seguidores y dice: '¿Alguien por acá? En Twitter soy una criatura grotesca y canalla hecha de recortes viralizados de los trolls'. No, ma, no son recortes, sos vos, esa sos vos"

Y continuó leyendo: "'Pero en realidad soy otra, tengo más de 250 mil seguidores, pero estoy 'baneada' así que mis tuits casi no los ven. Hace más de diez años me hostigan, quiero nuevos amigos y un mundo mejor'".

Por último, la comunicadora lanzó: "¿Sabés lo que tenés que hacer, mamá? Andá a Bariloche, tirate al laguito, con suerte quedás congelada y no te vemos más".

Nancy Pazos apuntó contra Julia Mengolini por dudar de la denuncia de Fabiola Yañez: "Lamentable"

En A la Barbarossa (Telefe), la periodista Nancy Pazos criticó duramente a la comunicadora Julia Mengolini por dudar de la denuncia de la exprimera dama Fabiola Yañez contra el presidente Alberto Fernández.

La fundadora de Futurock había opinado sobre Yañez: "La gente alcohólica suele no recordar muy bien las cosas que dice". Pazos, ante las declaraciones de Mengolini, en el ciclo conducido por Georgina Barbarossa, arremetió contra la periodista.

"Desde todo punto de vista es lamentable, básicamente porque Julia representa a un montón de mujeres que en su momento levantamos la bandera feminista. Además ella tiene una militancia partidaria muy especial", remarcó.

"Yo creo que claramente está confundida. A mí me parece que hay cosas que ella tiene que rememorar. La primera es que cuando una víctima empieza a hablar se le cree", continuó.

Además, sostuvo: "Tiene que entender que no estás hablando de Fabiola, de Alberto o del quilombo político sino que le estás hablando a un montón de mujeres que todavía no se animaron a hablar. Hoy estamos escuchando a la víctima y si empezamos a dudar de ella, hay un montón de otras víctimas que se van a empezar a callar la boca".