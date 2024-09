Ángel de Brito se hartó de Julia Mengolini por los robos de Pitu Salvatierra: "Defiende a..."

Desde su cuenta en la red social X, Ángel de Brito fue tajante con Julia Mengolini: "No sé por qué les sorprende que Mengolini defienda chorros", reflexionó.

El comentario y video que observó el conductor fue subido por el usuario @Bobmacoy que marcó al respecto: "Pitu Salvatierra orgulloso de haber robado tres bancos, y Mengolini lo festeja y lo aplaude... esto es lo que son". Al ver lo que sucedió al aire, Ángel reaccionó picante contra la actitud de Mengolini ante el relato del dirigente social.

"Yo quiero decirle a esos que me trollean y que me acusan de robar: yo me robé tres bancos, perdón. Tres bancos. Y a vos te la robaron esos tres bancos, seguro. Vos que me trolleas, a vos te la robaron en el 2001 esos bancos", expresó desafiante Pitu Salvatierra al aire.

"Me parece un montón que cancherees con eso. Te amo, bolu...", lo festejó Julia Mengolini. "Lo pagué, hasta el último día lo pagué. No me dieron ni siquiera la libertad condicional, nada. Me cobraron hasta la última hora. Pero los bancos que te robaron a vos en 2001, los robé yo a ellos", siguió el dirigente social.

"Así que deberías agradecerle, troll del ort.... Estamos orgullosos del Pitu y toda su historia completa", acotó Mengolini.

angel de brito contra julia mengolini.jpg

El reconocido periodista que está de novio con una mujer 20 años menor que él

Recientemente el pelado Esteban Trebucq visitó a Ángel de Brito en su ciclo de streaming en Bondi Live, donde por primera vez sorprendió a todos al aceptar hablar de su vida privada.

El periodista de 48 años reveló entonces que actualmente está en pareja con una colega, si bien se negó a dar su nombre y apellido. “¿Con quién estás saliendo?”, preguntó directo Ángel.

“No puedo decir, no corresponde”, fue la reacción de Esteban, tratando de evitar la pregunta aunque minutos después dio algunos datos. “¿Edad? ¿Joven? ¿22? ¿25?”, indagó De Brito. “Sí, joven. Por ahí…”, admitió Trebucq dejando el enigma abierto.

En tanto, pasadas pocas horas de la visita del periodista a #ÁngelResponde, al día siguiente De Brito reveló que "la nueva novia del pelado (Esteban Trebucq) es su productora Sol Simunovic", luego de que su compañera de streaming detallase que la joven en cuestión es una productora de La Nación+ y CNN de entre 24 y 26 años, muy linda y muy deportista.