Cuál es el intenso malestar que padece Yanina Latorre por un serio problema de salud

“Desde el día que tuve el tumorcito en el oído no se me fue más el zumbido... Es como un ruido de mar. Es horrible. A principio me volvía loca, ahora ya me acostumbré”, relató.

Si bien durante el día casi no lo siente, porque está en contacto con otras personas, escuchando y hablando constantemente, todo cambia antes de irse a dormir o cuando está en silencio en su casa. “Lo siento cuando estoy sola y en silencio, cuando me voy a dormir a la noche”, advirtió.

Lo cierto es que, aunque trata de sobrellevar la situación, es un enorme padecimiento. "Lo odio, a veces me despierta", remató.

Yanina Latorre 1.jpg

Yanina Latorre liquidó a Pampita por su entrevista en lo de Susana Giménez: "Podés..."

El último domingo Pampita se sentó en el living de Susana Giménez y dio una entrevista que enojó a varios, entre ellos, a Yanina Latorre. En su programa radial, la rubia liquidó este lunes a la modelo.

"Vos tenés que darle a la gente lo que está esperando", comenzó diciendo Latorre en El Observador. "Yo si estoy sentada mirando Susana ayer y la veo Pampita y las tres frases, cambio de canal", opinó.

"Encima te voy a dar rating... cobrás guita, te vas a tu casa con 30 mil dólares. 30 mil dólares es una fortuna, son 40 palos. Es una locura. Fijate lo que sale un sueldo promedio... para no decir nada. Sé un poquito honesta y decí 'saben qué, no voy'. ¿Para qué? Si ella no necesita prensa", siguió la panelista de LAM (América TV).

Y disparó: "En el fondo les gusta. Les gusta estar, les gusta estar en los portales, les gusta leerse. Les gusta. Después se rien de las mediáticas. No sé... las Xipolitakis. Son iguales. Nada más que una es aspiracional a polo y la otra le chupa un huevo. Son iguales todas. Wanda, todas".

"También podés elegir guardarte y no decir nada", cerró Yanina.