La mega sorpresa que prepara Mauro Icardi para que la China Suárez lo perdone: "Hollywood"
Se conocieron los detalles del plan que implementará Mauro Icardi para recibir a la China Suárez en Turquía tras el escándalo del video de fiesta.
13 feb 2026, 14:40
La mega sorpresa que prepara Mauro Icardi para que la China Suárez lo perdone: "Hollywood"
En los últimos días Mauro Icardi estuvo en el centro de una nueva polémica por unas imágenes que trascendieron desde Turquía donde supuestamente se lo veía participando de una fiesta y luego fue la propia Wanda Nara quien lo expuso vía redes sociales al contar que él le escribó vía WhatsApp de madrugada.
Lo cierto es que en medio de todo esto la China Suárez se encontraba en la Argentina donde festejó el cumpleaños de su hija Magnolia y también por el estreno de la segunda temporada de la serie En el barro de Netflix.
Lo cierto es que en la previa de San Valentín y mientras la actriz viaja a Estambul, se conoció cuál es el mega plan que ideó el futbolista del Galatasaray para conmover a su pareja y que todo el reciente escándalo a la distancia quede definitivamente en el olvido.
“Mañana es el día de los enamorados y Mauro es un romántico", adelantó Facundo Ventura en el programa La mañana con Moria (El Trece). Y al instante detalló: "Me cuentan que Mauro Icardi planea un festejo al estilo Hollywood para celebrar en Turquía el día d elos enamorados junto a la China Suárez".
En ese contexto, explicó que la actriz está llegando en las próximas horas al país turco para reencontrarse con su novio: “La China está viajando y va a llegar a Turquía alrededor de las cinco de la tarde, pero van a tener que esperar para ponerse al día porque Mauro tiene que descansar las piernas ya que tiene partido y jugaría de titular”.
Y en cuanto a la propuesta de casamiento de Icardi a la China, Ventura explicó que el deportista está esperando que salga definitivamente su divocio de Wanda Nara, que sería después de mitad de marzo: "El lugar no me dijeron pero después del divorcio Mauro Icardi le va a proponer casamiento a la China Suárez", precisó el panelista.
A lo que Moria Casán destacó sobre Mauro Icardi: "El chico sse convirtió en hábil declarante porque ha vivido con Wanda Nara y se acostumbró a la manipulación del periodismo y llevar todo a su terreno".
Embed
El piropo a pura sangre de Mauro Icardi a la China Suárez
Mauro Icardi dejó en claro lo enamorado que está de la China Suárez y no dudó en destacar la belleza de su actual pareja públicamente aún estando ensangrentada.
Fue en el marco del estreno de la segunda temporada de En el Barro (Netflix) lo que se convirtió en el escenario ideal para que el futbolista reafirmara su amor por la actriz.
No sólo acompañó el lanzamiento de la ficción, sino que aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus millones de seguidores.
Al compartir una imagen del personaje de Eugenia en la serie carcelaria donde se la ve con el rostro cubierto de sangre, el futbolista lanzó un comentario que no pasó desapercibido: “¡¡Esa boquita, Nicole!!”.
La frase, directa y elogiosa, volvió a dejar expuesta la complicidad que mantiene con su pareja, incluso en un contexto de tensión mediática con su ex y además acompañó la historia con la música cumbiera de Los gedientos del rock y la canción Berretines de verduga.