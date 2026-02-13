La mega sorpresa que prepara Mauro Icardi para que la China Suárez lo perdone: "Hollywood"

En ese contexto, explicó que la actriz está llegando en las próximas horas al país turco para reencontrarse con su novio: “La China está viajando y va a llegar a Turquía alrededor de las cinco de la tarde, pero van a tener que esperar para ponerse al día porque Mauro tiene que descansar las piernas ya que tiene partido y jugaría de titular”.

Y en cuanto a la propuesta de casamiento de Icardi a la China, Ventura explicó que el deportista está esperando que salga definitivamente su divocio de Wanda Nara, que sería después de mitad de marzo: "El lugar no me dijeron pero después del divorcio Mauro Icardi le va a proponer casamiento a la China Suárez", precisó el panelista.

A lo que Moria Casán destacó sobre Mauro Icardi: "El chico sse convirtió en hábil declarante porque ha vivido con Wanda Nara y se acostumbró a la manipulación del periodismo y llevar todo a su terreno".

El piropo a pura sangre de Mauro Icardi a la China Suárez

Mauro Icardi dejó en claro lo enamorado que está de la China Suárez y no dudó en destacar la belleza de su actual pareja públicamente aún estando ensangrentada.

Fue en el marco del estreno de la segunda temporada de En el Barro (Netflix) lo que se convirtió en el escenario ideal para que el futbolista reafirmara su amor por la actriz.

No sólo acompañó el lanzamiento de la ficción, sino que aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus millones de seguidores.

Al compartir una imagen del personaje de Eugenia en la serie carcelaria donde se la ve con el rostro cubierto de sangre, el futbolista lanzó un comentario que no pasó desapercibido: “¡¡Esa boquita, Nicole!!”.

La frase, directa y elogiosa, volvió a dejar expuesta la complicidad que mantiene con su pareja, incluso en un contexto de tensión mediática con su ex y además acompañó la historia con la música cumbiera de Los gedientos del rock y la canción Berretines de verduga.