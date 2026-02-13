Agustín Guardis palpita el estreno de BTV y destacó el liderazgo de Beto Casella: "No me costó..."

Me estoy preprando súper tranquilo. Por el equipo que hemos conformado por todos estos años, lo hacemos con mucha tranquilidad, y con mucha ansiedad por el hecho de que queremos hacer ya la aparición en pantalla. Tenemos ganas de que salga al aire. No va a ser similar, con lo que va a encontrarse la gente es que lo vamos a hacer con el mismo espiritu y ganas con lo que ya vieron y lo que realmente le gustó a la gente.

Va a haber un montón de cosas nuevas que vamos a estar preparando para la gente en la tele, redes sociales - ahí va a haber una parte importante que voy a jugar yo como el influencer- lo importante es que ahora vamos a tener la posibilidad de hacer en América muchas cosas que antes no podíamos. Ahora tenemos a libertad para hacerlo con todo el trabajo que nos otorga la producción, apoyo de la gente que desde hace mucho tiempo nos pedía que hagamos cosas nuevas que antes no podíamos y ahora si. Además de algunas que la gente no conoce y con las cuales se va a poder encontrar. BTV es un formato nuevo, innovador, puede quebrar y traer un nuevo paradigma en la televisión, una cosa nueva, donde vamos a poder confluir en un montón de ideas que a todos nos gustan.

—¿Te costó aceptar la propuesta de Beto, teniendo en cuenta que en este nuevo programa convoca a gran parte del panel histórico de Bendita?

No me costó aceptar la propuesta de Beto. Por lo menos en lo personal, desde que llegué en 2023, quisimos hacer un montón de cosas; muchas pudimos en pantalla y otras no. La idea siempre fue innovar, porque en el anterior canal no pudimos hacerlo. Nos quedamos con un formato que gustó, pero que le faltaban cosas que podíamos aportar y queríamos explotar en pantalla, aunque no pudimos. Siempre estuvimos en la búsqueda de hacerlo. Creo que todos, en algún punto, desde el panel o nuestro lugar en pantalla, queríamos redondear nuestra faceta televisiva y el rol que tenía cada uno.

Cuando llegó la propuesta de Beto, quien nos convocó y nos charló, tuvimos primero una charla particular con él y luego todos en grupo. Todos dijimos que sí, porque queríamos cambiar de aire, terminar de cerrar nuestra nueva faceta y hacer en televisión lo que queríamos hacer y no podíamos. Algunos son panelistas históricos y otros llevamos algunos años, pero queríamos hacer cosas nuevas en la tele y explotar más lo que a la gente le gustó. Fue algo inmediato, todos sentíamos que era algo que tenía que pasar; era inevitable cambiar de aire y tomar un rumbo nuevo y mejor, tanto para nosotros como equipo como para el público, que lo pedía hace tiempo en Bendita. Cuando llegó Beto con la propuesta, fue: 'Beto, dale, sí, es lo que hay que hacer'.

—¿Qué rol vas a ocupar dentro del programa y qué puede esperar el público de vos en esta nueva etapa?

Yo soy el influencer, esa persona que trae los dos mundos: el de las redes y el de la tele. El desafío este año es tratar de darle mucha manija a la parte de redes sociales. Vamos a empezar de a poco, pero hay muchas ideas flotando en el aire. La idea también es introducir en el programa cosas de redes sociales que antes no había o había muy poco. Ahora esto es nuevo; son algo más de lo que va a pasar en BTV. Está buenísimo que así sea, porque mucha gente que nos ve también nos sigue por las redes. Mi desafío es poder cerrar esta faceta de influencer que a mí me gusta hacer, con la que jugamos mucho con Beto, pero ahora explotada al máximo".

Compartiendo también en el panel, como siempre, mis opiniones: lo que veo en redes, lo que dice la gente sobre lo que estamos hablando y traer el humor de las redes sociales, quizás nuevo, quizás cosas que la gente ya conoce. Cosas que nos gustan, nos distraen y nos entretienen de parte de las redes. Ese es mi lugar: el que van a ver en pantalla y el que vamos a ver cómo se termina desarrollando, porque vamos a estar sujetos a cambios, transformaciones y a hacer lo que queramos para jugar, que es a lo que vinimos.

—¿Qué no puede faltar en este programa para que vos digas: “Sí, esto es bien Beto”?

Lo que no puede faltar en el programa es el espíritu que siempre nos llevamos, que es la camaradería. Somos un programa que sigue siendo muy camaradas el uno con el otro, y eso, a veces, en televisión es muy difícil: encontrar esa química laboral. Después, obviamente, hay amistades dentro del grupo que son entrañables; nos queremos y llevamos excelente, pero esto de 'esto es lo que necesitamos' creo que sucedió y sigue pasando".

"Beto lo que hace es conformar grandes equipos, no solo por la capacidad que puede tener cada uno —por ejemplo, Aníbal como artista, Any como periodista, Ale como abogada y modelo, yo como influencer, Marian con su voz—, sino porque ve algo en nosotros que, como engranajes individuales, hace que rodemos. No puede faltar el humor, pero no solo de comicidad, sino el humor desde el entretenimiento: que la gente se enganche con nosotros por lo que está viendo, generando esa mancomunión de cuando estás viendo el programa y casi te metés dentro de la tele o del celular, porque te sentís uno más, que opina como nosotros, como si estuviese debatiendo.

Cuándo empieza BTV con Beto Casella por América TV

Beto Casella vuelve a la televisión abierta y ya tiene todo definido para su desembarco en América TV. El conductor iniciará una nueva etapa en la señal con un proyecto propio que marcará su regreso al prime time, en una franja clave donde buscará instalar conversación y recuperar protagonismo en la agenda diaria.

Luego de cerrar un ciclo extenso y exitoso, Casella encara este desafío con energías renovadas y una propuesta que combina actualidad, ironía y análisis, ingredientes que forman parte de su sello. La apuesta es clara: volver a posicionarse en un horario fuerte con un formato dinámico y adaptable al ritmo de la televisión actual.

Según confirmó PrimiciasYa, el debut está previsto para el miércoles 18 de febrero a las 22 horas. El programa se llamará “BTV” y contará con la producción de Mandarina Contenidos. El nombre apunta a una identidad simple y directa, alineada con el estilo frontal y punzante que caracteriza al conductor.

Uno de los ejes centrales será un panel amplio y rotativo que reunirá distintas miradas sobre política, espectáculos, actualidad y cultura pop. El equipo estará conformado por Alejandra Maglietti, Any Ventura, Mariano Fleks, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro, Franco Casella, Enzo Aguilar, Joe Fernández, Agustín Guardis, Mariela Fernández, Leo Raff y Pachu Peña.

La propuesta buscará combinar debate, información y momentos de humor con impronta propia, apostando también a generar repercusión en redes sociales y contenidos virales. Con este lanzamiento, América TV refuerza su prime time y apuesta a una figura con trayectoria y estilo definido. La fecha ya está marcada y la expectativa empieza a crecer de cara al estreno.