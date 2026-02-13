A24.com

Se acabó el misterio: la decisión final de Susana Giménez sobre su futuro televisivo

En Lape Club Social, Marina Calabró reveló si Susana Giménez volverá a la televisión. Todos los detalles.

Durante su estadía en Madrid, Susana Giménez fue protagonista de una inesperada filtración. Según relató este viernes Marina Calabró en Lape Club Social Informativo (América TV), la diva de los teléfonos cenaba en un espacio privado de un restaurante cuando, detrás de una pared, un amigo del periodista Guido Zaffora escuchó toda la conversación.

En ese ámbito íntimo, Susana habría revelado que recibió una propuesta concreta para regresar a la pantalla de Telefe con dos emisiones semanales. Sin embargo, su respuesta fue tajante. "Dijo que no. Ella siente íntimamente que su programa es una etapa recontra cerrada y cumplida", aseguró Calabró.

El amigo de Zaffora también escuchó otra declaración contundente: "Es agotador hacer televisión, volvés al ojo de la tormenta, vuelven todos los focos a mí y, si no hago los 30 puntos de rating que hacía hace años, me juzgan". El temor a las comparaciones sería el motivo principal de su negativa.

De todas formas, Giménez no se alejaría por completo de la pantalla. Según trascendió, planea viajar al Mundial y participar en especiales junto a Marley, lo que marcaría su única presencia en el canal de las pelotas en los próximos tiempos.

Quién es la actriz que Susana Giménez quiere para interpretarla en su serie

En el programa DDM (América TV), Guido Zaffora sorprendió al público con novedades sobre uno de los proyectos más comentados: la biopic de Susana Giménez. Según el panelista, la producción ya se encuentra en una fase clave y la propia diva está siguiendo de cerca cada aspecto del desarrollo.

"En estos momentos están definiendo el tema libros, quieren ver qué momentos se van a contar. No se quieren comparar con otras biopics", señaló Zaffora, dejando claro que la idea es marcar una diferencia respecto a otras historias de vida llevadas a la pantalla. Y añadió: "Quieren que tenga una trascendencia internacional como lo es Susana".

El periodista también adelantó cuándo podría llegar a las pantallas: "Ahora Susana tiene una reunión dentro de 20 días y se van a empezar a definir muchas cosas. Fecha de estreno: finales de 2027". Uno de los puntos más sensibles es quiénes interpretarán a la estrella. Zaffora explicó: "Acá viene la polémica: Susana no quiere, a diferencia de Moria, que sean actrices conocidas. Por qué. Qué dice Susana: 'Es muy difícil que la gente vea, en estrellas conocidas, me vean a mí'". Y subrayó: "Ella quiere estar detrás del casting, quiere dar el visto bueno a cada actriz".

En medio de esas definiciones, surgió un nombre que entusiasma particularmente a la conductora. "Hay una actriz que a Susana le gusta mucho, que ya trabajó con Susana, que Susana la quiere mucho. Como son amigas, Susana dijo: 'Esta chica puede ponerse en mi piel'. Estoy hablando de Julieta Nair Calvo, que ya hizo con Susana Piel de Judas. Conoce a Susana como nadie", reveló Zaffora.

Para cerrar, el panelista aclaró que no habrá una sola protagonista: "Acá también van a haber varias Susanas, dos o tres".

