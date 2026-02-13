Se acabó el misterio: la decisión final de Susana Giménez sobre su futuro televisivo

Embed

Quién es la actriz que Susana Giménez quiere para interpretarla en su serie

En el programa DDM (América TV), Guido Zaffora sorprendió al público con novedades sobre uno de los proyectos más comentados: la biopic de Susana Giménez. Según el panelista, la producción ya se encuentra en una fase clave y la propia diva está siguiendo de cerca cada aspecto del desarrollo.

"En estos momentos están definiendo el tema libros, quieren ver qué momentos se van a contar. No se quieren comparar con otras biopics", señaló Zaffora, dejando claro que la idea es marcar una diferencia respecto a otras historias de vida llevadas a la pantalla. Y añadió: "Quieren que tenga una trascendencia internacional como lo es Susana".

El periodista también adelantó cuándo podría llegar a las pantallas: "Ahora Susana tiene una reunión dentro de 20 días y se van a empezar a definir muchas cosas. Fecha de estreno: finales de 2027". Uno de los puntos más sensibles es quiénes interpretarán a la estrella. Zaffora explicó: "Acá viene la polémica: Susana no quiere, a diferencia de Moria, que sean actrices conocidas. Por qué. Qué dice Susana: 'Es muy difícil que la gente vea, en estrellas conocidas, me vean a mí'". Y subrayó: "Ella quiere estar detrás del casting, quiere dar el visto bueno a cada actriz".

En medio de esas definiciones, surgió un nombre que entusiasma particularmente a la conductora. "Hay una actriz que a Susana le gusta mucho, que ya trabajó con Susana, que Susana la quiere mucho. Como son amigas, Susana dijo: 'Esta chica puede ponerse en mi piel'. Estoy hablando de Julieta Nair Calvo, que ya hizo con Susana Piel de Judas. Conoce a Susana como nadie", reveló Zaffora.

Para cerrar, el panelista aclaró que no habrá una sola protagonista: "Acá también van a haber varias Susanas, dos o tres".