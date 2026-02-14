Nació su hijo y no acompañó a Juana Repetto en el parto: la lluvia de críticas contra Sebastián Graviotto

También aparecieron comentarios con una carga más tajante. “El hombre que nadie quiere tener al lado”, disparó una seguidora sin filtro. Y en la misma línea, otro usuario opinó: “Ella bancándose la panza, miles de controles y el de joda siempre. Por más que no estén en pareja, como padre de Timo un tipo totalmente ausente”.

Mientras tanto, Juana Repetto continúa enfocada en disfrutar de la llegada de Timoteo y compartiendo con sus seguidores los primeros días junto al recién nacido, en un contexto que, pese a la polémica, está atravesado por la felicidad.

IG Sebastián Graviotto - críticas por no estar en el nacimiento de su segundo hijo con Juana Repetto 1

De qué manera Sebastián Graviotto anunció a la distancia el nacimiento de su segundo hijo con Juana Repetto

El 12 de febrero quedó grabado para siempre en la historia personal de Juana Repetto. Ese día nació Timoteo, el segundo hijo que tuvo con Sebastián Graviotto, su ex pareja, de quien se separó hace casi un año pero con quien conserva un vínculo cordial. La particularidad no es menor: la actriz estaba ya distanciada cuando supo que estaba embarazada. En ese contexto tan singular, volvió a convertirse en mamá y celebró la llegada del pequeño, atravesando una situación que rápidamente llamó la atención.

El nacimiento estuvo rodeado de emoción, pero también de una ausencia inevitable. Sebastián Graviotto no pudo estar presente en el parto. Desde hace varios meses se encuentra trabajando fuera del país por cuestiones laborales y no logró reorganizar su agenda para regresar a tiempo y acompañar a Juana en una fecha tan trascendental. Sin embargo, el mismo día en que Timoteo llegó al mundo, el padre tuvo un gesto virtual que no pasó desapercibido.

Embed

En sus redes sociales compartió la canción Beautiful Boy, de John Lennon, acompañada por imágenes en las que se veía caer la nieve suavemente. La elección no fue casual. El tema fue escrito por el exintegrante de The Beatles para su hijo Sean y forma parte de las composiciones más íntimas de su carrera.

Beautiful Boy es una pieza profundamente emotiva, donde Lennon expresa el amor absoluto de un padre y el deseo de acompañar a su hijo en cada etapa de su vida. La letra está atravesada por la ternura, la protección y un lazo que resiste cualquier distancia física. Por eso, publicar esa canción justo en el día del nacimiento fue interpretado por muchos como una manera de hacerse presente, aunque fuera a la distancia, y de manifestar su amor por el recién nacido.

IG Sebastián Graviotto - posteo nacimiento Timoteo

Días antes del parto, Juana Repetto ya había anticipado cómo sería el panorama. Ante la pregunta de un seguidor en Instagram sobre si su ex estaría junto a ella en el nacimiento, respondió sin rodeos: “El padre está hace un par de meses trabajando afuera del país y no va a llegar hasta después de que nazca el bebé”.

Así, mientras transitaba uno de los momentos más movilizantes de su vida, la actriz enfrentó el parto sin la presencia física del padre, aunque quedó claro que la emoción y el afecto encontraron su propio canal de expresión en una fecha imposible de olvidar.