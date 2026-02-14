Nació su hijo y no acompañó a Juana Repetto en el parto: la lluvia de críticas contra Sebastián Graviotto
La ausencia de Sebastián Graviotto en el nacimiento de su segundo hijo con Juana Repetto desató un verdadero escándalo en redes, donde lo fulminaron sin piedad por no estar en el parto.
Nació su hijo y él no acompañó a Juana Repetto en el parto: la lluvia de críticas contra Sebastián Graviotto
La llegada de un nuevo integrante siempre es motivo de emoción, y esta vez no fue la excepción. Juana Repetto utilizó sus redes sociales para comunicar que nació su tercer hijo, Timoteo, y expresó toda su alegría con una serie de posteos en Instagram que rápidamente se llenaron de mensajes de cariño. Pero en medio de la felicidad, un detalle no pasó inadvertido y generó revuelo: la ausencia de Sebastián Graviotto, su expareja y papá del bebé -el segundo hijo en común-, en el momento del parto.
La actriz ya había anticipado días antes que el deportista no podría estar presente porque se encontraba fuera del país cumpliendo compromisos laborales como instructor de snowboard. A pesar de la distancia, Graviotto decidió acompañar el nacimiento con una publicación en sus propias redes sociales. Sin embargo, el gesto no fue suficiente para muchos usuarios, que repararon en su ausencia física y no dudaron en hacerlo notar.
En las últimas horas, las cuentas del instructor se vieron inundadas de comentarios críticos. Varios seguidores cuestionaron que priorizara su trabajo en plena temporada en lugar de viajar para estar presente en un momento tan importante.“La temporada la podés hacer todos los años. El nacimiento de tu hijo es una sola vez en la vida”, escribió un usuario, marcando el tono de las opiniones que comenzaron a multiplicarse.
Otro mensaje fue aún más directo: “No ejercés paternidad y encima tu ex te defiende, hasta eso deberías agradecer”. Las palabras no tardaron en viralizarse y reflejaron el malestar de parte del público frente a la situación.
También aparecieron comentarios con una carga más tajante. “El hombre que nadie quiere tener al lado”, disparó una seguidora sin filtro. Y en la misma línea, otro usuario opinó: “Ella bancándose la panza, miles de controles y el de joda siempre. Por más que no estén en pareja, como padre de Timo un tipo totalmente ausente”.
Mientras tanto, Juana Repetto continúa enfocada en disfrutar de la llegada de Timoteo y compartiendo con sus seguidores los primeros días junto al recién nacido, en un contexto que, pese a la polémica, está atravesado por la felicidad.
De qué manera Sebastián Graviotto anunció a la distancia el nacimiento de su segundo hijo con Juana Repetto
El 12 de febrero quedó grabado para siempre en la historia personal de Juana Repetto. Ese día nació Timoteo, el segundo hijo que tuvo con Sebastián Graviotto, su ex pareja, de quien se separó hace casi un año pero con quien conserva un vínculo cordial. La particularidad no es menor: la actriz estaba ya distanciada cuando supo que estaba embarazada. En ese contexto tan singular, volvió a convertirse en mamá y celebró la llegada del pequeño, atravesando una situación que rápidamente llamó la atención.
El nacimiento estuvo rodeado de emoción, pero también de una ausencia inevitable. Sebastián Graviotto no pudo estar presente en el parto. Desde hace varios meses se encuentra trabajando fuera del país por cuestiones laborales y no logró reorganizar su agenda para regresar a tiempo y acompañar a Juana en una fecha tan trascendental. Sin embargo, el mismo día en que Timoteo llegó al mundo, el padre tuvo un gesto virtual que no pasó desapercibido.
En sus redes sociales compartió la canción Beautiful Boy, de John Lennon, acompañada por imágenes en las que se veía caer la nieve suavemente. La elección no fue casual. El tema fue escrito por el exintegrante de The Beatles para su hijo Sean y forma parte de las composiciones más íntimas de su carrera.
Beautiful Boy es una pieza profundamente emotiva, donde Lennon expresa el amor absoluto de un padre y el deseo de acompañar a su hijo en cada etapa de su vida. La letra está atravesada por la ternura, la protección y un lazo que resiste cualquier distancia física. Por eso, publicar esa canción justo en el día del nacimiento fue interpretado por muchos como una manera de hacerse presente, aunque fuera a la distancia, y de manifestar su amor por el recién nacido.
Días antes del parto, Juana Repetto ya había anticipado cómo sería el panorama. Ante la pregunta de un seguidor en Instagram sobre si su ex estaría junto a ella en el nacimiento, respondió sin rodeos: “El padre está hace un par de meses trabajando afuera del país y no va a llegar hasta después de que nazca el bebé”.
Así, mientras transitaba uno de los momentos más movilizantes de su vida, la actriz enfrentó el parto sin la presencia física del padre, aunque quedó claro que la emoción y el afecto encontraron su propio canal de expresión en una fecha imposible de olvidar.