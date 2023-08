El llamativo mensaje de Coti Romero a El Conejo por su cumpleaños

Ahora y a pesar de su ruptura, la exparticipante del reality le dedicó al 'Cone' unas sentidas palabras a través de una historia de Instagram. ‘’Feliz cumpleaños a una persona que fue parte de una parte muy importante de mi vida’’, escribió sobre una foto del cordobés que sostiene una torta de cumpleaños.

Y agregó la correntina: ‘’A pesar de que no estemos juntos, sabés que estoy para vos’’. ‘’Me demostraste que estás para mí y más aún en mis momentos más difíciles. Gracias’’, destacó.

Coti Romero disparó contra El Conejo en medio de los rumores de reconciliación: "Me hizo..."

Hace unos días, en LAM (América TV) se confirmó la reconciliación entre los exparticipantes de Gran Hermano 2022, Coti Romero y Alexis 'El Conejo' Quiroga.

Según había informado Pepe Ochoa en el ciclo de Ángel de Brito: "Él viajó el fin de semana, y lo que me cuentan, es que el domingo volvió con sus valijas y fue directo a la nueva casa de ella”.

Sin embargo, el lindo rumor duró poco porque la correntina se refirió al tema en sus redes sociales con un mensaje contundente. Cabe recordar que Coti está atravesando un delicado momento con su salud mental.

En sus redes sociales, Diario Show publicó la noticia y mencionó que "durmieron juntos", a lo que la ex Gran Hermano respondió: "Yo no volvería con alguien que me hizo sentir tan mal".

Hastiada de que se hable de ella y de su relación con el 'El Cone', agregó: "Perdón, yo estoy cansada de que inventen cosas y por eso fui con esa, con enojo encima. Perdón si les molestó".

