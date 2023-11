El llanto del jurado de Got Talent Argentina ante el arte de un participante: "Estamos delante de un maestro"

Al finalizar su show de arena y luces, el jurado le hizo una conmovedora devolución. "No sé si sos consciente de lo que generás con tu arte", le dijo Emir Abdul.

"Lo que más me gusta es que elijas contar historias de tu tierra. Me encantó lo que hiciste, gracias", expresó La Joaqui. Por su parte, Flor Peña expresó: "Tu arte era tan emocionante como se iba ligando a lo que somos como país. Hoy trajiste un pedazo de nuestra historia".

Por último Abel Pintos destacó: "Mientras hacías tu presentación pensaba en el silencio de un templo y en el silencio de los museos. La fe es un asunto muy sensible, y en los museos hay mucha maestría"

Y agregó: "Entonces yo entiendo que cuando uno entra a un templo o a un museo normalmente habla muy bajito porque hay mucho silencio, silencio de la sensiblidad y de la maestría. Y vos sos un ser muy sensible, sos un maestro en lo que hacés, y generás eso. Durante tu presentación había un silencio de templo y cuando hablamos, hablamos bajito porque estamos delante de un maestro".

Flor Peña tuvo un inconveniente en medio de Got Talent Argentina y frenó el programa: ¡Miren lo que generan!

El domingo en Got Talent Argentina (Telefe) la jurado Flor Peña tuvo un pequeño inconveniente y frenó el programa en medio de una devolución.

Después de que los participantes Constanza Magni y Nicolás Germano hicieran su perfomance, la actriz comenzó diciendo: "Son una ternura, de verdad. Primero, son una ternura y me la hicieron pasar hermoso...".

Acto seguido, Peña interrumpió su devolución y dijo: "Perdón, me voy a sacar el aro porque no me aguanto ni yo". "Me la hicieron pasar hermoso... Ayudame con esto un segundo, perdón", le pidió a Emir Abdul.

"Vamos a una tanda y volvemos", bromeó Abel Pintos. "Es que golpea el arito en el micrófono", dijo la conductora del ciclo, Lizy Tagliani. Cuando parecía que estaba todo solucionado porque Emir logró quitarle el arito, Flor reveló: "Listo. No, es el otro".

Más adelante, sin sus alhajas, la artista le dijo entre risas a la pareja participante: "Mirá lo que generan, te dan ganas de sacarte cosas. Tenía los aritos, y ahora no".