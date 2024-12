El llanto de La Bomba Tucumana al recordar a Lía Crucet en el Cantando 2024: "Siempre va a estar viva"

“Hay muchas cosas que se me pasan por la cabeza. Hace muy poquitos días se fue una gran artista muy amada por todo el público y por mí también. Se me vienen mil cosas a la cabeza”, mencionó luego de recibir conmovedoras palabras del jurado.

En eso, no pudo contener las lágrimas y agregó: “No quiero ser esto, que lloro, pero bueno, me toman o me dejan. Se fue la gran Lía Crucet, una hermosa compañera de mi época que la verdad que en ese momento gracias a Dios no existían las redes, ni nada de lo que hoy arruina todo”.

“Lía fue una gran compañera que va a quedar para siempre en el recuerdo mío, y en el corazón del público. Para ella todo mi amor y me da esa cosita cuando me dan esta devolución. Hace muchos años que estoy en esto”, expresó.

Luego, al ver una fotos de ambas en pantalla, afirmó: “Montones de momentos compartidos con Lía, muchísimos. La verdad que es re doloroso que no esté ella con nosotros pero su música siempre va a estar. Siempre. Tiene tantas canciones que son tan escuchadas por todos”.

“Para mí la gran Lía Crucet por siempre. Siempre va a estar viva, no quiero hablar de muertos ni nada de esas cosas. Me da esa tristeza porque hay tantos compañeros que se están yendo, que se han ido, y han dado su vida. Yo también les di mi vida”, cerró con un gran aplauso al cielo.

Embed

Se conoció cuál fue el último deseo de Lía Crucet antes de su muerte

La gran reina de la movida tropical, Lía Crucet, murió este jueves 28 de noviembre a los 72 años tras padecer un grave diagnóstico de cáncer bronco-pulmonar.

Lía se encontraba desde hace unas semanas internada en un hospital de Mar del Plata donde paso sus últimas horas, hasta finalmente confirmarse la triste noticia de su partida.

En medio del dolor, uno de sus mejores amigos dentro del mundo de la bailanta, Gaby González, habló con el ciclo Poco Correctos (El Trece) y contó cuál fue la última voluntad de la cantante.

“Querida Lía. Estaba muy bien cuidada, internada hace un tiempo largo. Muy querida, una mujer bella, buena compañera que se dedicó a la cumbia y la rompió. Ella quería salir adelante, que divina”, expresó Carmen Barbieri en el programa.

Luego, en comunicación con su amigo, él reveló: “Su deseo era que sus cenizas las tiraran al mar. Ese era su deseo. Ahora no sé si va a haber un velatorio, si va a haber una despedida. Ojalá que sí porque Lía tiene muchos fans, muchas chicas trans que la seguían".