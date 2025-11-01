El lookazo de Nicole Neumann en su cumple 45: brillo, amor y una torta que dio que hablar

Nicole Neumann 4

De esta manera, una visiblemente feliz Nicole agradeció el cariño recibido en este nuevo año astral, que la encuentra plena, y disfrutando de su consolidada carrera, la maternidad y la armonía alcanzada en la familia ensamblada que logró luego de su conflictiva separación de Fabián Cubero.

Cuál fue la particular sorpresa que se llevó Nicole Neumann en una sesión de fotos al aire libre

La conexión de Nicole Neumann con la naturaleza parece ser tan genuina como su sonrisa frente a las cámaras. En una reciente sesión de fotos, la modelo volvió a mostrar esa mezcla de calma y profesionalismo que la caracteriza, incluso ante una situación totalmente inesperada que sorprendió a todo su equipo.

Durante una producción al aire libre, Nicole lucía un vestido blanco con flecos, un sombrero de ala ancha y sandalias, posando entre la brisa y el sol de la tarde. Todo transcurría con normalidad hasta que un pequeño movimiento cerca de su pierna captó su atención. Lejos de sobresaltarse, mantuvo la pose con total naturalidad, sin interrumpir la toma. Entre risas y comentarios del equipo, alguien bromeó: “Es Blancanieves, los bichos se le acercan”, y la modelo, fiel a su estilo, respondió con una carcajada, disfrutando del momento.

Tiempo después, Nicole decidió compartir la anécdota en su cuenta de Instagram. Acompañó el video del episodio —grabado en septiembre— con un texto que reflejó su característico sentido del humor: “¡El día que pensé que una lagartijita treparía por mi pierna!!! ¡Amo!... Pero me daría un poco de impresión, jeje”. En pocas horas, el clip acumuló miles de reproducciones y decenas de mensajes de cariño. “Ella y los animalitos, ¡tenés ese don especial!”, “La única diosa”, “Es una princesa”, escribieron sus seguidores, maravillados por su espontaneidad.

Esa afinidad con la naturaleza no es casual ni reciente. Desde hace años, la modelo vive rodeada de animales en su chacra de zona norte, donde ha rescatado perros, caballos, ovejas y otros seres que encontraron en su hogar un refugio definitivo. En redes, suele mostrar fragmentos de esa vida sencilla y afectuosa: desayunos al sol entre caballos, meriendas junto a ovejas o juegos con los más pequeños del lugar.

Así, entre flashes y vida de campo, Nicole Neumann confirma una vez más que su vínculo con la naturaleza no es una pose para la cámara, sino una parte esencial de quién es.