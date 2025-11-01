El lookazo de Nicole Neumann en su cumple 45: brillo, amor y una torta que dio que hablar
Con una cena íntima, Nicole Neumann recibió un nuevo año en la Costanera junto a Manu Urcera, sus hijas y su círculo más cercano. Música, glamour y algunos gestos que no pasaron desapercibidos marcaron la noche.
1 nov 2025, 14:07
El lookazo de Nicole Neumann en su cumple 45: brillo, amor y una torta que dio que hablar
Este viernes 31 de octubre, la modelo Nicole Neumann cumplió 45 años y no dudó en celebrar su nueva vuelta al sol mientras atraviesa un gran momento personal, acompañada no sólo por su marido Manu Urcera y sus cuatro hijos -Indiana, Allegra y Sienna Cubero, y el pequeño Cruz Urcera-, sino también su hermana Geraldine y un reducido grupo de amigas.
Esta vez, Nicole dejó atrás los festejos diurnos y eligió un encuentro bajo las luces de la noche. Desde sus redes, compartió momentos de una cena íntima cargada de risas, brindis y una energía muy especial entre los invitados.
"¡Otra vuelta al Sol y agradecer!!! la familia, los amigos, los amigos que son familia. Gracias vida!!!! Fueron 24 hs de festejo!!!!", escribió la modelo junto a un álbum de fotos que compartió en sus perfil de Instagram para mostrar parte de la intimidad del festejo que comenzó el jueves por la noche.
Quedadas atrás las diferencias con la mayor de sus hijas, se la pudo ver a Indiana súper cariñosa con su mamá, quien junto a sus hermanas acompañaron a la modelo en el momento de soplar la velita de la particular torta que eligió para la llegada de sus 45 años: un corazón de chocolate con detalles en blanco y dorado con un enorme ojo en el centro, que simboliza el "tercer ojo", tan característico en la cultura turca.
El tercer ojo es un concepto místico y espiritual que se refiere a un ojo invisible en la frente que proporciona una percepción más allá de la vista normal. Se asocia con la sabiduría interior, la intuición y la capacidad de ver más allá de la realidad física.
De esta manera, una visiblemente feliz Nicole agradeció el cariño recibido en este nuevo año astral, que la encuentra plena, y disfrutando de su consolidada carrera, la maternidad y la armonía alcanzada en la familia ensamblada que logró luego de su conflictiva separación de Fabián Cubero.
Cuál fue la particular sorpresa que se llevó Nicole Neumann en una sesión de fotos al aire libre
La conexión de Nicole Neumann con la naturaleza parece ser tan genuina como su sonrisa frente a las cámaras. En una reciente sesión de fotos, la modelo volvió a mostrar esa mezcla de calma y profesionalismo que la caracteriza, incluso ante una situación totalmente inesperada que sorprendió a todo su equipo.
Durante una producción al aire libre, Nicole lucía un vestido blanco con flecos, un sombrero de ala ancha y sandalias, posando entre la brisa y el sol de la tarde. Todo transcurría con normalidad hasta que un pequeño movimiento cerca de su pierna captó su atención. Lejos de sobresaltarse, mantuvo la pose con total naturalidad, sin interrumpir la toma. Entre risas y comentarios del equipo, alguien bromeó: “Es Blancanieves, los bichos se le acercan”, y la modelo, fiel a su estilo, respondió con una carcajada, disfrutando del momento.
Embed
Tiempo después, Nicole decidió compartir la anécdota en su cuenta de Instagram. Acompañó el video del episodio —grabado en septiembre— con un texto que reflejó su característico sentido del humor: “¡El día que pensé que una lagartijita treparía por mi pierna!!! ¡Amo!... Pero me daría un poco de impresión, jeje”. En pocas horas, el clip acumuló miles de reproducciones y decenas de mensajes de cariño. “Ella y los animalitos, ¡tenés ese don especial!”, “La única diosa”, “Es una princesa”, escribieron sus seguidores, maravillados por su espontaneidad.
Esa afinidad con la naturaleza no es casual ni reciente. Desde hace años, la modelo vive rodeada de animales en su chacra de zona norte, donde ha rescatado perros, caballos, ovejas y otros seres que encontraron en su hogar un refugio definitivo. En redes, suele mostrar fragmentos de esa vida sencilla y afectuosa: desayunos al sol entre caballos, meriendas junto a ovejas o juegos con los más pequeños del lugar.
Así, entre flashes y vida de campo, Nicole Neumann confirma una vez más que su vínculo con la naturaleza no es una pose para la cámara, sino una parte esencial de quién es.