El descargo feroz de Nicole Neumann por la rigidez en el sistema de faltas del colegio de sus hijas

Pero su descargo no se limitó a las ausencias. También apuntó a la sobrecarga de información que reciben las familias por los múltiples canales de comunicación escolar. “No puedo con todas las cosas porque no me da para estar todo el día atrás de veintiocho canales… ¿Podemos tener un solo canal de comunicación? Te juro que prefiero volver al cuadernito con las notitas de comunicaciones por escrito. Las saco, me las pego en el espejo y listo… porque es imposible, de verdad. ¡Por Dios!”, expresó, visiblemente agotada. Luego sumó entre risas y resignación: “Tres hijas en el colegio, más los subchats: ‘nenas de cuarto grado’, ‘regalos de cumpleaños’… no me gusta, pero es un montón”.

La publicación generó una ola de reacciones inmediatas. Entre las voces de apoyo, Graciela Alfano se mostró a favor de la modelo: “Toda la razón. Deben observarse la inmensa cantidad de enfermedad que están teniendo los niños. No hay horarios para chequeos médicos fuera de clase. Las que critican, atiendan su gigantesca vida”, sostuvo, y pidió una reflexión institucional para aliviar la carga de las familias.

Sin embargo, también hubo quienes criticaron con dureza el reclamo de Nicole. Algunos usuarios reclamaron equidad y respeto por las reglas: “Imaginate lo que les pasa a las mamás que hacen lo mismo que vos y encima trabajan, hacen mandados, lavan, planchan y cocinan”, escribió una seguidora. Otro fue más contundente: “Está bien que queden libre si se van de vacaciones en tiempo de colegio. ¿Por qué van a tener privilegios?”. Y no faltó quien cuestionara la forma del mensaje: “¡Flor de ejemplo, semejante mensaje mientras maneja! Mirando el celular todo el tiempo y gesticulando”.

En medio de las posturas enfrentadas, el debate dejó al descubierto una realidad que muchas familias viven día a día: la dificultad de equilibrar escuela, salud, trámites, trabajo y vida personal sin caer en sanciones o juicios. La voz de Nicole Neumann, más allá de las críticas, puso en palabras una inquietud compartida y pidió algo tan básico como necesario: un poco de sentido común y empatía.

¿Nicole Neumann vivió un momento inesperado durante una sesión de fotos?

La naturaleza y la espontaneidad parecen ser parte esencial del ADN de Nicole Neumann, y una vez más la modelo lo dejó en evidencia frente a las cámaras durante una jornada que, lejos de los sobresaltos, terminó mostrando su costado más profesional y sereno ante un visitante inesperado en plena sesión de fotos.

Nada hacía prever que aquella producción tendría un giro tan singular. En medio de una toma al aire libre, Nicole posaba con un vestido blanco con flecos, sombrero y sandalias, cuando sintió un leve movimiento cerca de su pierna. Sin perder la compostura ni interrumpir la sesión, continuó sonriendo ante la cámara mientras su equipo, divertido, seguía alentándola entre risas. “Es Blancanieves, los bichos se le acercan”, bromeó alguien del grupo, y la modelo, fiel a su estilo, respondió con una carcajada que convirtió el momento en una escena encantadora.

Tiempo después, Nicole Neumann compartió el episodio en su cuenta de Instagram con su característico sentido del humor. “¡El día que pensé que una lagartijita treparía por mi pierna!!! ¡Amo!... Pero me daría un poco de impresión, jeje”, escribió junto al video, grabado en septiembre. La publicación se volvió viral y acumuló miles de reproducciones, destacando tanto su profesionalismo como la naturalidad con la que manejó lo imprevisto. Los mensajes de cariño no tardaron en llegar: “Ella y los animalitos, ¡tenés ese don especial!”, “La única diosa”, “Es una princesa”, “Divina Nicole”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores, que volvieron a confirmar el magnetismo de la modelo, capaz de transformar un simple contratiempo en una anécdota luminosa.

Lo cierto es que su conexión con los animales y el entorno natural no es solo una pose ni un recurso estético. En su chacra de zona norte, Nicole ha construido un verdadero santuario donde conviven perros, caballos, ovejas y otros animales rescatados del maltrato. A lo largo de los años, convirtió su hogar en un refugio lleno de vida, dedicando tiempo y cuidados a cada uno de sus habitantes. En sus redes sociales, suele mostrar fragmentos de esa rutina entre el campo y la ternura: desayunos con los caballos, meriendas entre ovejas y paseos junto a sus hijos y sus mascotas.

Entre la elegancia de las producciones fotográficas y la sencillez de la vida rural, Nicole Neumann reafirma su esencia: una mujer que combina la belleza con la empatía, el glamour con la naturaleza y el amor por los animales con una autenticidad que, sin necesidad de artificios, la sigue distinguiendo.