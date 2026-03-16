El macabro método que habría usado Luciana de Gran Hermano para robar como viuda negra

Luciana Martínez

Cómo habría hecho Luciana Martínez de Gran Hermano para dejar inconsciente y robarle a un turista

El punto más delicado surgió cuando se conoció cómo habrían logrado engañar al turista. De acuerdo con el relato de la investigación, el hombre habría sido sedado luego de que le colocaran una sustancia en la bebida, lo que le hizo perder el conocimiento. “Allí siguieron consumiendo alcohol —probablemente le habrían colocado algo en la bebida— y el turista se quedó dormido y no recuerda más nada”, detalló la periodista.

Según la denuncia, tras ese encuentro en el hotel el turista perdió el conocimiento durante varias horas. Cuando despertó, descubrió que le faltaban su pasaporte, un reloj y sus tarjetas de crédito. Para ese momento, tanto Martínez como su representante ya se habían retirado del lugar.

“Luciana fue identificada y también está imputada en la causa. Hay imágenes que muestran a los imputados egresando del hotel, y esas imágenes fueron claves”, explicó Corvalán en una de sus historias.

El accionar policial fue rápido: en menos de tres horas lograron detener a Martínez y a Wagner. En un primer momento, cuando el caso comenzó a circular en redes sociales, algunos pensaron que se trataba de una fake news. Sin embargo, cuando aparecieron las imágenes de la ex Gran Hermano siendo detenida en su domicilio por la policía, las dudas se disiparon y el escándalo terminó de estallar.