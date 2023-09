El mal momento de Eva Bargiela luego de que Facundo Moyano anunciara la separación: "Es muy triste"

En ese marco, Duffard le preguntó el dirigente político: “Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?”.

Serio y sin ánimo de dar detalles de su vida privada, Facundo Moyano arrojó: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde. Nada para agregar”.

Y este viernes en A la Barbarossa (Telefe) Pía Shaw y Sofía Jujuy Jiménez revelaron cómo se enteró Eva del inesperado anuncio que hizo anoche Facundo.

"Eva se enteró por televisión que estaba separada de Facundo. Anoche se encontraba en la casa de Sofi y le empezaron a llagar mensajes de sus amigas y familiares", dijo Pía.

Y Jujuy añadió: "Fue tremendo,estábamos comiendo porque teníamos cenita programada y de repente le empezaron a llegar mensajes preguntádole qué pasó, si estaba viendo la tele, cómo estaba...Y ella no entendía nada. No era lo que habían hablado. Venían mal y parece que a él no le gustaba que esté en el Bailando. No se lo esperaba".

"Ella está enamorada, nos estaba contando su experiencia de estar en el Bailando. Era su sueño estar ahí, es un momento muy importante para ella. Fue un balde de agua fría, no esperaba que el lo diga al aire. Tenían que planear cómo lo iban a manejar, ella tenía la esperanza que no sea definitivo y se iban a juntar para hablar. Estaba todo perfecto y el motivo fue solo porque entró al Bailando, eso no se hace", indicó la amiga de Eva.

PrimiciasYa se contactó con Eva Bargiela tras el anuncio de Moyano y aseguró que está viviendo un mal momento: "Gracias por preocuparse. La verdad es que es un momento muy triste y prefiero no hablar ahora", señaló la modelo a este medio.

Ángel de Brito reveló duros motivos sobre la separación de Facundo Moyano y Eva Bargiela

Facundo Moyano estuvo invitado el jueves al ciclo político Verdad Consecuencia, TN, y allí reveló que se separó de Eva Bargiela tras casi dos años de matrimonio, luego de la boda en octubre de 2021.

“Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?”, le preguntó al dirigente la conductora María Eugenia Duffard.

A lo que Moyano, sin querer dar demasiados detalles, sorprendió con su respuesta: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde. Nada para agregar”.

Lo cierto es que tras la confirmación del final del matrimonio por parte de uno de los protagonistas, Ángel de Brito brindó picantes detalles del final de la relación.

Desde su cuenta de Instagram, y ante las preguntas de sus seguidores, el conductor de LAM, América Tv, contó las razones del final de relación.

"Él la dejó por el Bailando y la traicionó porque acordaron no decirlo. Hasta ayer Eva fingía demencia en la pista y usaba el anillo", precisó contundente Ángel.