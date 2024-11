El mal momento que vivió Camila Homs con Lizy Tagliani en pleno desafío de Bake Off Famosos

Ahora, en las cocinas del reality de pastelería, mientras preparaban un soufflé de chocolate para la prueba creativa, Wanda le sugirió a Tagliani que asuste a Homs, una de las participantes más aplicadas de la competencia.

Divertida por la idea, la conductora de La Peña de Morfi decidió agacharse, le agarró las piernas a la modelo y la asustó. Acto seguido, Homs pegó un gritó y expresó: "¡Ustedes quieren que un día me agarre un infarto!". Pero esto no fue todo, porque Nacho Elizalde también la espantó por detrás.

Más adelante, Lizy volvió a la cocina de Camila y le consultó si le gustaría ser actriz. Ella le respondió que podría ser y Wanda propuso que ambas actuaran una escena. Ahí, la humorista y la influencer improvisaron una escena de telenovela que tuvo un poco de todo hasta un falso desmayo de Lizy.

Este martes, en Bake Off Famosos (Telefe), la participante Camila Homs vivió un momento de extrema tensión al recibir una fuerte advertencia por parte de Damián Betular.

"¡Guarda con la mandolina, guarda!", gritó el jurado desesperado. "Guarda, con seguridad eso", señaló el pastelero. "Ay, me estás dando miedo", expresó Cami.

Inmediatamente, Betular volvió a gritar y Homs chilló: "¡No me asusten!". "Betular, pará un poco. Me vas a hacer cortar más que ayudarme con los gritos que me estás pegando", sostuvo la participante en su entrevista individual.

"Tenés que apoyarla. ¿Y dónde está el seguro de esto?", le consultó Damián a Homs en medio de su preparación. Ahí, intervino la conductora Wanda Nara y acotó: "¿El seguro de ella?". "Este es el seguro", mostró la concursante. Ahí, la presentadora explicó su confusión: "Ah, pensé que Camila estaba asegurada".