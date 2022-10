El mea culpa de Marina Calabró sobre su enfrentamiento con Mirtha Legrand

"Cuando uno dice determinadas cosas, por más que no lo haga con una mala intención, parece que omite que estamos hablando de la máxima estrella de la escena nacional, de una figura que tiene trayectoria", añadió.

Marina reconoció que se mantuvo firme en una posición, cuando podría haber sido más flexible para recomponer la relación. "Cuando haces una crítica, que después tiene rebote en los portales, es como si uno desconociera todo lo que significa Mirtha Legrand. Les juro que no lo desconozco, pero, a veces, el árbol, te tapa el bosque", remarcó.

Por último, la periodista admitió que ella tendría que dar el primer paso para intentar una reconciliación. "Yo tendría que haber agarrado el teléfono y haberle pedido disculpas personalmente o aclarar cualquier malentendido. No lo hice y esa es mala mía", sentenció.

El fuerte reclamo de Mirtha Legrand a Jorge Lanata en pleno programa: "¿Por qué no...?"

En su último programa, Mirtha Legrand recibió a Jorge Lanata, y en una entrevista íntima, fiel a su estilo, desconcertó al periodista al hacerle una pregunta sin filtro respecto a un evento de su ámbito privado.

El cuestionamiento tuvo que ver con el casamiento del conductor, al que La Chiqui no fue invitada. “Hace mucho que te quería preguntar… ¿por qué no me invitaste a tu casamiento?”, le disparó sin filtros.

“No puedo creer que me preguntes esto al aire”, le respondió el conductor de Periodismo para todos entre risas. “Es increíble en todo el sentido de la palabra, en lo bueno, en lo insistente, en lo memoriosa… yo ya le expliqué, no te invité porque era re lejos y tarde, entonces dije ‘¿para qué te voy a meter en ese compromiso?’”, aclaró el periodista.

“Yo esperaba la tarjeta, yo decía ‘hoy va a llegar’ y al día siguiente lo mismo. Es un chiste que hago, si me hubiera dolido mucho no te lo preguntaba”, le dijo sincera la diva de El Trece.

Para salir de la incómoda pregunta, por su parte, el conductor bromeó: “Me hubiera encantado que vinieras, es más, no le digas al Elba, la próxima vez que me case te invito”, cerró en la última emisión de La Noche de Mirtha.