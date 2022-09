Santi Maratea desconcertó a Mirtha Legrand al hablar sobre su situación sentimental

Embed

"¿Estás casado? ¿En pareja?", retrucó la conductora. "Estoy muy lejos de casarme. No sueño con eso. No proyecto para ese lado", añadió Mareatea, que generó el desconcierto de la diva.

El influencer mencionó que está soltero y, por el momento, no busca enamorarse. "No tengo pareja, pero tampoco pienso en el amor. Siento que es muy caro (hacer) la fiesta”, sentenció.

santi maratea.jpg

Karina Jelinek repitió una de sus frases y generó un revuelo en la mesa de Mirtha Legrand

El sábado, Mirtha Legrand recibió en su mesa a Marcelo Polino, Karina Jelinek, Santi Maratea, Patricia Bullrich y Luis Majul. En un momento de la noche, la diva le preguntó a la modelo por su frase célebre: "Lo dejo a tu criterio".

Jelinek explicó que esa frase histórica nació durante una entrevista que le hizo Jorge Guinzburg y, sin querer, se metió en un verdadero escándalo por otra de sus creaciones.

“Guinzburg me hizo una nota, yo me puse incómoda y a todo le decía: 'Lo dejo a tu criterio'. A partir de ahí, la gente me empezó a cargar. Hoy en día... hice una empresa con eso porque la registré y saqué una línea de lencería. Hasta Susana Giménez dice: ‘lo dejo a tu criterio’, cuando no quiere responder algo”, mencionó la modelo.

En ese instante, Polino la interrumpió y advirtió: "Yo fui testigo de otra frase célebre en Chile cuando trabajamos juntos. Vino un periodista a preguntarle qué pensaba de las chilenas y ella le dijo ‘las chilenas son casi latinas’”.

La modelo intentó destacar que su intención nunca fue ofender a las chilenas y terminó metiendo la pata: “Lo editaron, porque yo dije eso por su aspecto físico...".

“¡No lo aclares más!”, exclamó Polino, mientras todos estaban alborotados en la mesa. Rápidamente, Jelinek se llamó a silencio. "No mejor no aclaro", remató la morocha y buscó cambiar rápidamente de tema.