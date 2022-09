Karina Jelinek repitió una de sus frases y generó un revuelo en la mesa de Mirtha Legrand

Embed

“Guinzburg me hizo una nota, yo me puse incómoda y a todo le decía: 'Lo dejo a tu criterio'. A partir de ahí, la gente me empezó a cargar. Hoy en día... hice una empresa con eso porque la registré y saqué una línea de lencería. Hasta Susana Giménez dice: ‘lo dejo a tu criterio’, cuando no quiere responder algo”, mencionó la modelo.

En ese instante, Polino la interrumpió y advirtió: "Yo fui testigo de otra frase célebre en Chile cuando trabajamos juntos. Vino un periodista a preguntarle qué pensaba de las chilenas y ella le dijo ‘las chilenas son casi latinas’”.

La modelo intentó destacar que su intención nunca fue ofender a las chilenas y terminó metiendo la pata: “Lo editaron, porque yo dije eso por su aspecto físico...".

“¡No lo aclares más!”, exclamó Polino, mientras todos estaban alborotados en la mesa. Rápidamente, Jelinek se llamó a silencio. "No mejor no aclaro", remató la morocha y buscó cambiar rápidamente de tema.

Karina Jelinek confirmó quién será el padrino de su bebé

Karina Jelinek, quien podría sumarse al reality El hotel de los famosos, El Trece, está viviendo un momento muy especial de su vida al ir por todo para cumplir su sueño de ser mamá.

En este contexto, desde sus historias de Instagram, la modelo confirmó hace unos días quién será el padrino de su bebé. Se trata del productor Nicolás Freijo, quien es íntimo amigo de la morocha.

"Vas a ser el padrino del hijo de Kari Jelinek, ¿es verdad eso?", le consultaron a Freijo en Instagram A lo que respondió: "Eso me prometió y yo acepté feliz porque ama a los niños y hace mucho tiempo hablamos del tema y creo que falta menos. Igual pregúntenle a ella. ¿Voy a ser el padrino @karijelinek?".

Karina, lejos de jugar al misterio, compartió esa historia y agregó segura: "Siiii", confirmando que efectivamente será el padrino.