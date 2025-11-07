El mensaje de Ángel de Brito a Marcelo Tinelli en medio de la feroz interna familiar

Cómo es la relación entre Ángel de Brito y Marcelo Tinelli

Ángel de Brito y Marcelo Tinelli comparten una historia profesional que se extiende por casi dos décadas y que dejó huellas profundas en la televisión argentina. Su vínculo laboral comenzó en 2003, cuando Tinelli adquirió Radio del Plata y convocó a De Brito para sumarse a sus proyectos dentro de la productora Ideas del Sur, según dijo el conductor de LAM (América TV). Desde entonces, el periodista se convirtió en uno de los nombres de confianza del conductor.

Con el paso del tiempo, la relación se fortaleció frente a cámara. De Brito fue parte de distintas etapas de ShowMatch y se consolidó como jurado en Bailando por un Sueño, rol que ocupó durante varias temporadas entre 2015 y 2021. Su estilo filoso, su conocimiento del medio y su capacidad para generar debate lo convirtieron en una figura clave dentro del formato.

Marcelo siempre reconoció públicamente el trabajo y la trayectoria de Ángel, especialmente cuando en 2021 le dedicó emotivas palabras al cerrar una etapa luego de “15 años de trabajar juntos”. De Brito, por su parte, también destacó en varias entrevistas la importancia de Tinelli en su carrera, recordando que trabajó “más de 20 años” dentro de su empresa y que esa etapa fue fundamental para su crecimiento profesional.

Por eso, el reciente mensaje de apoyo que le envió en medio del conflicto familiar que atraviesa Tinelli no pasó inadvertido. Más allá de los proyectos y los años compartidos, el gesto refleja respeto, gratitud y una lealtad que se mantiene intacta pese al paso del tiempo y a los distintos rumbos que tomaron sus carreras.