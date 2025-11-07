En pleno escándalo familiar, Marcelo Tinelli le dejó un firme mensaje a Cande que involucró a Juanita

Como era de suponer, no pasaron más de un par de minutos para que Candelaria acusase recibo del saludo de cumpleaños de su papá. "Me emocioné. Ya sabes lo que siento por vos. Te amo profundamente, en las malas y en las buenas a tu lado, con todos tus aciertos y errores. Gracias por este video", le respondió su segunda hija junto a Soledad Aquino en lo que parecería ser una chicana dirigida a su medio hermana, quien en su denuncia pública apuntó contra su padre recriminándole ciertas fallas que habrían decantado en la amenaza que aseguró haber recibido.

IG mensaje Marcelo Tinelli a Cande Tinelli por su cumpleaños1

Cuál fue la reacción de Marcelo Tinelli ante el mensaje que le dedicó Milett Figueroa en medio de la interna familiar

Mientras la familia Tinelli vive días de alta tensión tras el fuerte descargo de Juanita Tinelli en sus redes, Milett Figueroa eligió mostrarse más cerca que nunca de Marcelo Tinelli y acompañarlo con un mensaje lleno de amor y contención.

La modelo y actriz peruana subió a sus historias de Instagram una publicación con la definición de la palabra “familia”. En la imagen se podía leer: “La mayor bendición en esta vida. Un grupo que permanece unido en medio de cualquier adversidad. Aquellos en los que siempre puedes confiar. Refugio seguro ante las tempestades de la existencia. Lugar donde nace el amor y la alegría”.

milett figueroa mensaje marcelo tinelli

Como si eso fuera poco, Milett sumó una frase que dejó en evidencia el profundo vínculo que la une al conductor: “Marcelo, te amo”, acompañada de un corazón rojo y el símbolo del infinito, símbolos que sellaron la idea de un amor que parece inquebrantable.

La respuesta del conductor televisivo no se hizo esperar. Marcelo Tinelli replicó el gesto de su novia y escribió en su propia historia: “Gracias mi vida por estar y acompañar siempre. Te amo”. Minutos más tarde, Milett volvió a responder con otro mensaje romántico: “Amor, siempre. Te amo mucho”.

milett respuesta marcelo tinelli

El intercambio de mensajes entre ambos no pasó desapercibido, sobre todo en medio del complicado momento que atraviesa el clan Tinelli. Mientras las internas familiares se hacen públicas, Milett y Marcelo eligen mostrarse unidos, apostando por la calma y el apoyo mutuo.

Desde que se conocieron durante el Bailando 2023, la relación de la pareja ha sido foco de comentarios, especulaciones y rumores de crisis. Sin embargo, con cada gesto en redes o aparición conjunta, ambos se encargan de dejar en claro que su historia sigue más fuerte que nunca.