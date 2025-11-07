En pleno escándalo familiar, Marcelo Tinelli le dejó un firme mensaje a Cande que involucró a Juanita
A pesar del crítico momento que atraviesa, como cada 6 de noviembre, Marcelo Tinelli saludó vía redes a su hija Candelaria por su cumpleaños, donde de alguna manera hizo alusión al huracán que desató Juanita, otra de sus hijas. Mirá.
7 nov 2025, 09:54
Este jueves 6 de noviembre Cande Tinelli cumplió 35 años, y pese al escandalete familiar que lo puso en el ojo mediático su papáMarcelo Tinelli no dudó en dedicarle un emotivo mensaje, donde de alguna manera hace alusión al momento crítico que vive el clan tras las denuncias de Juanita, la menor de las hijas mujeres del popular conductor televisivo, y expresó su deseo de unión, dado que Lelé y Mica estarían furiosas con su hermana menor por la delicada situación que desencadenó.
"Rubi de mi alma, en este día tan especial quiero que sepas que, aunque hoy la distancia nos separe, mi corazón está ahí con vos", comenzó expresando Marcelo en su cuenta oficial de Instagram junto a un compilado de imágenes donde en muchas aparecen padre e hija, pero también otras donde ambos posan con Juanita, así como también con el resto de la familia. Claramente, ésta fue la manera del conductor de hacerle saber a su segunda hija su mas profundo pedido de recomposición familiar.
"Los extraño a vos y a tus hermanos, y pronto estaremos todos juntos de nuevo, celebrando en familia como siempre. Quiero que sepas que la vida es una sola y vos te merecés cada alegría, cada sueño cumplido", continuó Marcelo hablándole a Cande frente a sus 14,5 millones de seguidores.
Al tiempo que cerró su saludo con un profundo mensaje concientizador sobre lo efímero de la existencia y las veces que nos enojamos por cosas que luego lamentaremos. "Me queda una frase que una vez leí: 'No esperes tenerlo todo para disfrutar de la vida, ya tienes vida para disfrutar de todo'”, concluyó el histórico presentador de VideoMatch.
Como era de suponer, no pasaron más de un par de minutos para que Candelaria acusase recibo del saludo de cumpleaños de su papá. "Me emocioné. Ya sabes lo que siento por vos. Te amo profundamente, en las malas y en las buenas a tu lado, con todos tus aciertos y errores. Gracias por este video", le respondió su segunda hija junto a Soledad Aquino en lo que parecería ser una chicana dirigida a su medio hermana, quien en su denuncia pública apuntó contra su padre recriminándole ciertas fallas que habrían decantado en la amenaza que aseguró haber recibido.
Cuál fue la reacción de Marcelo Tinelli ante el mensaje que le dedicó Milett Figueroa en medio de la interna familiar
Mientras la familia Tinelli vive días de alta tensión tras el fuerte descargo de Juanita Tinelli en sus redes, Milett Figueroa eligió mostrarse más cerca que nunca de Marcelo Tinelli y acompañarlo con un mensaje lleno de amor y contención.
La modelo y actriz peruana subió a sus historias de Instagram una publicación con la definición de la palabra “familia”. En la imagen se podía leer: “La mayor bendición en esta vida. Un grupo que permanece unido en medio de cualquier adversidad. Aquellos en los que siempre puedes confiar. Refugio seguro ante las tempestades de la existencia. Lugar donde nace el amor y la alegría”.
Como si eso fuera poco, Milett sumó una frase que dejó en evidencia el profundo vínculo que la une al conductor: “Marcelo, te amo”, acompañada de un corazón rojo y el símbolo del infinito, símbolos que sellaron la idea de un amor que parece inquebrantable.
La respuesta del conductor televisivo no se hizo esperar. Marcelo Tinelli replicó el gesto de su novia y escribió en su propia historia: “Gracias mi vida por estar y acompañar siempre. Te amo”. Minutos más tarde, Milett volvió a responder con otro mensaje romántico: “Amor, siempre. Te amo mucho”.
El intercambio de mensajes entre ambos no pasó desapercibido, sobre todo en medio del complicado momento que atraviesa el clan Tinelli. Mientras las internas familiares se hacen públicas, Milett y Marcelo eligen mostrarse unidos, apostando por la calma y el apoyo mutuo.
Desde que se conocieron durante el Bailando 2023, la relación de la pareja ha sido foco de comentarios, especulaciones y rumores de crisis. Sin embargo, con cada gesto en redes o aparición conjunta, ambos se encargan de dejar en claro que su historia sigue más fuerte que nunca.