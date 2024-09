El meticuloso plan de Pampita tras su separación de Roberto García Moritán

"Ella le habría encontrado muchas desprolijidades en el teléfono y el año pasado, hubo un ultimátum. Le vio unas conversaciones con una periodista y le dijo que si no la cortaba, se iba. No digo que haya concretado pero los chats a ella le molestaron", reveló la angelita confirmando así el hastío de Carolina ante este tipo de actitudes.

Pampita, Ana y Roberto García Moritán.jpg

En tanto, el punto de quiebre habría sido el mes pasado, cuando Pampita dijo basta. "Están viviendo juntos pero ellos están separados", aseguró Latorre y contó que "Pampita tiene previsto hacer un viaje: en octubre y noviembre se va para Tailandia y después a México", según se lo confirmó "alguien del entorno cercano".

Cabe recordar que Ardohain es embajadora de una famosa cadena de hoteles all inclusive, motivo por el cual a lo largo del año visita los diferentes destinos de la cadena hotelera a fin de promocionarla. Lo que se sabe es que a uno de esos lugares viajaría con amigas, mientras que al otro iría con su hermano Guillermo y su cuñada.

Si la separación es definitiva todavía no está claro, pero lo seguro es que los viajes de ella permitirán que al tomar distancia real, ambos puedan repensar sus diferencias, enojos y reproches para luego sí decidir si siguen adelante juntos o no.

Pampita y Roberto García Moritán.jpg

“Pampita es la persona de la sonrisa eterna”, comentó Yanina Latorre en LAM (América TV) luego de revelar qué fue lo que la modelo le encontró en el teléfono a su marido Roberto García Moritán, y que habría sido el motivo por el que él pasó cuatro noches durmiendo en un hotel.

La panelista escuchó atentamente a Ángel de Brito decir que “uno de los rumores es que habría una tercera que vendría por el lado de la Legislatura porteña”, donde se desempeñaba el empresario antes de ser nombrado Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, y antes de hacer su movida.

“Es el fin de la carrera política de Moritan porque si Pampita sale con el rifle se termina Moritan para siempre. Nos quedamos sin ministro… ¡Ojalá que no! Pero ¿sabes dónde me genera más sospecha?”, sumó Ángel, antes que Yanina dijera “mensajes de una periodista”.

pampita roberto garcia moritan 3.jpg

“Igual esto viene de hace un tiempo largo, más de un año. Pasaron cosas también el año pasado y ella le habría puesto un ultimátum. Le encontró mensajes el año pasado con una periodista en pleno bailando. No sé si consumaron”, indicó Latorre.

“¿Una periodista que tuvo algún que otro escándalo últimamente?”, quiso saber De Brito, a lo que Yanina respondió: “Sí. No voy a decir más que eso. Periodista política”. “Y le dijo ‘hasta acá, amigo’. Como ‘que no vuelva a pasar, amigo’”, señaló.

“No estoy diciendo que él haya consumado: desprolijidades en el teléfono en pleno Bailando”, añadió la panelista. “No sé si él será un picotero. A ella no le gustó algo que leyó en el teléfono y le dijo ‘Hermano, una más y te vas’. Pero ojo, por ahí hay algo más. Yo no sé qué dicen los mensajes y no lo diría. Ella le encontró algo que no le gustó con una periodista”, explicó.

Tras asegurar que “esto es un deja vu para Pampita”, Yanina opinó que Moritán es “un pelot…”. “Pampita es la persona de la sonrisa eterna. Puede estar pasándola para el ort…, pero te clava esa cara perfecta y aquí no ha pasado nada”, cerró.