Se supo por qué no habría vuelta atrás en la separación de Pampita y Roberto García Moritán

“Ella se va a ir de viaje en octubre y noviembre. Va a ir a Tailandia y a México. Ella se cansó”, explicó Latorre mientras leía desde su teléfonos celular la información que alguien del círculo íntimo de Pampita le confió.

Asimismo, acto seguido Yanina sumó más datos reveladores al asegurar que en realidad “no hay una tercera persona, sino que él está muy en su rol político" le explicó su fuente de información. “Él no genera un peso y esa familia tiene que mantenerse y vivir de algo”, agregó concreta.

Pero el dato revelador fue cuando la angelita aseguró: “Ella le reconoce a sus íntimos como que se casó muy rápido y se enamoró porque le pareció ‘un dulce’”, y acto seguido volvió a mirar su teléfono celular para leer una frase textual: “Y después se fue dando cuenta que es un nabo”, concluyó letal ante lo cual Ángel de Brito sólo atinó a deslizar: “Bueno, ojalá no sea así y puedan superar los enojos que pueda haber”.

Las versiones de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán siguen dando que hablar. Luego de que Daniel Gómez Rinaldi contara de los problemas que enfrenta la pareja y de que Ángel de Brito se sorprendiera por el silencio que mantiene ella siendo que otras veces desmintió rumores de este tipo, apareció Yanina Latorre con una terrible teoría acerca de lo que habría sucedido puertas para adentro entre ambos.

La panelista de LAM (América TV) aclaró que "es una teoría" y hasta le habló directo a Pampita para decirle "No digo que lo hayas hecho, digo que es lo que yo pienso que puede haber pasado".

Todo sucedió después de que se contara que el propio Moritán había admitido que durmió en un hotel con la hija que tienen con Pampita en vez de hacerlo en el hogar familiar. Los integrantes del ciclo, lógicamente, se preguntaron qué pudo haber pasado para que sucediera eso. "Yo tengo una teoría", dijo Yanina.

"Si vos le agarraste un mensaje a tu marido que está garchándose a una mina y lo rajás solo va a volver a garcharla, en cambio lo mandás con la nena y no puede", aseguró Yanina. El resto del equipo -Angel de Brito incluido- estalló en una sonora carcajada, y hasta Nazarena Vélez gritó entre risas "no se me había ocurrido".

"Pero no lo vas a dejar que se vaya solo porque le estás dando libertad para garchar toda la noche", añadió Latorre, mientras Fernanda Iglesias lamentó que "yo me fui a España, le dejé al pibe y me cagó igual, boluda". Yanina siguió: "Con Anita en un hotel no puede cog... con nadie", remarcó.

"Qué se yo, cuando se duerme, hacen cada cosa", manifestó Iglesias, mientras Nazarena completaba la escena gritando "llevátela a la nena, llevátela". De Brito consideró que "no es mala" y Latorre volvió a aclarar que "No estoy diciendo que lo hayas hecho, Pampita, es una teoría. A ver si te lo cuentan mal y me venís a buscar". Pero después de decir eso volvió con su idea original y la reforzó. "Yo si soy Pampita y le agarró el teléfono lo mandó con la piba. Claro. ¡Te la llevás! Pampita enojada es brava", concluyó.