El misterioso brindis de Mauro Icardi acompañado y la particular foto que subió la China Suárez

El ex de Wanda Nara compartió una imagen con una botella de champagne y dos copas al aire libre en el jardín de su casa en Nordelta y con la pileta de fondo con las luces encendidas.

mauro icardi foto champagne dos copas.jpg

"Salud y mucho amor, feliz año", expresó Mauro Icardi en la relajada postal que acompañó con el emoji de un corazón color rojo donde da a entender que estaba bien acompañado con las dos copas listas para disfrutar del espumante.

Por su parte, la China Suárez subió una imagen donde muestra su rostro iluminado por la luz de su teléfono celular, también disfrutando de un cielo abierto con muchas estrellas de noche.

Las fotos que compartieron el martes por la noche tanto el futbolista como la actriz, como si fuera un juego de coincidencias, volvieron a despertar las sospechas de romance.

china suarez foto cielo estrellas coincidencia mauro icardi.jpg

La inesperada respuesta de L-Gante cuando le consultaron por los picantes chats de Wanda Nara y Mauro Icardi

L-Gante habló este martes en Intrusos, América Tv, sobre su repentina separación de Wanda Nara y se animó a dar su opinión acerca de los polémicos chats entre la conductora y el futbolista Mauro Icardi.

Sucede que en las últimas horas se filtraron nuevos chats entre Wanda e Icardi que se volvieron virales en las redes sociales por las insólitas frases que utilizaba el futbolista para reconquistar a la madre de sus hijas.

“Te hacés la mala conmigo. ¿Nos das una oportunidad? Que quier cog… y llenarte toda de leche la hamburguesa. ¿Me dejás?”, fue una de las comentadas.

No obstante, el cantante de cumbia 420 admitió: "Mis amigos no se meten, no opinan porque son super respetuosos. Sí nos reímos un poco con lo que se dice... los memes de Facebook".

"La leche en la hamburguesa, todas esas cosas... obvio que nos reímos, es buenísimo", reconoció Elian tomándose la situación con humor.