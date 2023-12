El motivo por el cual Javier Milei no fue a ver a Fátima Florez al teatro

En Socios del espectáculo, Mariana Brey anunció que Milei viajará el viernes. "Está confirmado: el día viernes es el día en el que el presidente de la Nación, Javier Milei, estará presente viendo a su novia. Va a viajar por la mañana y piensa volver el día sábado", detalló.

La panelista explicó que el economista no podía ir en mitad de semana porque está enfocado en temas de la coyuntura política: "No podía ir hoy día miércoles por una cuestión lógica de las manifestaciones de las diferentes agrupaciones que hay. No era el contexto, no era el día".

"A Fátima esto la tomó por sorpresa. Si viajaba el día de hoy, el problema que tenía el presidente era que tenía que llegar e inmediatamente devolverse, porque a las 8 de la mañana cada uno de los días tiene reunión de Gabinete", agregó.

Por último, Brey indicó que el presidente irá junto a su hermana Karina y dos funcionarios. "Lo va a hacer en un avión de línea, viaja con la hermana, Karina, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, y el secretario de Cultura, Leo Cifelli. Pasa la noche con Fátima en el hotel y su hermana con Petovello van a estar en otra habitación dentro del mismo hotel", cerró.

Embed

Fátima Florez imitó a Javier Milei en su debut en Mar del Plata: el video con la reacción del público

Fátima Florez abrió el telón de su temporada en la ciudad de Mar del Plata con su espectáculo Fátima 100% en el Centro de Arte Radio City Roxy Melany en Roxy de Mar del Plata.

En medio de una gran expectativa y con mucha concurrencia, la actriz brindó su primera función del verano y sorprendió sobre el final con su impactante imitación de Javier Milei, su novio y presidente de La Nación.

Embed

Hacia el final de su espectáculo, la imitadora se caracterizó como el presidente y recreó las frases y gestos característicos del economista, causando las risas de todos los presentes.

Fátima hizo su ingreso al escenario mientras en la pantalla se veía la bandera argentina con la canción de Panic show del grupo de rock La Renga con que Milei acompañó toda su campaña a presidente y entró cantando la letra del tema: “¡Hola a todos! Yo soy el león...”, decía la actriz.

Y luego gritó en complicidad con el público: “¡Viva la libertad carajo!” y la gente respondiendo: "¡Viva!". En algunos pasajes Fátima Florez no pudo contener su risa al estar imitando a quien es hoy su pareja.