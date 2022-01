El motivo profesional por el que Noelia Marzol se distanciará de su esposo

Cabe destacar que la actriz protagoniza la obra teatral Sex, ahora en Villa Carlos Paz. De hecho, fue en ese espectáculo donde conoció al futbolista.

“Sacó la entrada, vino con unos amigos y, al principio, me empezó a perseguir él… Nos empezamos a hablar creo que después de la segunda función, por Instagram... Y ahí dije 'ah, es este'. Y bueno, no sé, me enamoré”, contó Noe tiempo atrás.

Arias y Marzol llevan más de dos años en pareja y tienen un hijo, Donatello. Y más allá de que su pareja haya sido convocado por el club cordobés, ella ya confirmó en sus redes sociales que no se irá a vivir a Córdoba.

“No puedo vivir sin hacer lo que me apasiona, así que vamos a juntar muchas millas con cerdo a cuestas”, señaló Noelia Marzol.

Noelia Marzol

Los divertidos comentarios en los posteos de Noelia Marzol y Ramiro Arias

Noelia Marzol y Ramiro Arias suelen dedicarse mensajes divertidos -y un poco subidos de tono- en las redes sociales.

“Qué fuerte que estás hijo de dio!!! Quien pudiera tener en casa semejante pebete para morfar cuando haya hambre”, le escribió ella en su cumpleaños.

“Súper natural posándole a mi marido, pero como no es celoso… lo comparto”, escribió otro día, a lo que Arias respondió: “Epaaaa amiga, qué ganas de ser un gusanito”.