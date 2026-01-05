El nuevo conflicto familiar de Juana Repetto por una inquietante deuda millonaria

Luego de dos meses de convivencia con su mamá, Juana Repetto y sus dos pequeños se mudaron a su nuevo hogar para el mes de agosto pero aún con varios detalles que quedaban por concluir de la obra.

La actriz admitió que "llevar adelante la obra de la casa, con la responsabilidad en mis espaldas al 100% es un montón" y remarcó que, con la obra ya avanzada, se quedó "sin plata" para concluirla, según consignó el citado medio.

Y ahí sería donde aparecieron la figura de Reina y el conductor Nicolás Repetto para ayudarla económicamente para que tenga su vivienda lista por completo antes de la llegada de su tercer hijo, algo que hicieron desde el corazón y para que Juana pueda cumplir así su gran sueño de la casa que siempre quiso.

Seguramente en poco tiempo la actriz terminará de devolver esa gran ayuda que le dieron sus padres para terminar con la obra en su nueva casa y todo quedará a mano.

juana repetto

El picante posteo de la esposa de Bautista Lena por la ausencia de Juana Repetto a la boda

Delfina Villagra hizo un picante posteo desde su cuenta en Instagram tras el casamiento con Bautista Lena, en el que quedó expuesto que decidieron no invitar ni más ni menos que a Juana Repetto.

“Un año distinto, transformador. Nosotros, juntos. Nos llevamos la certeza de que lo más importante es la familia y los amigos”, describió la joven con una imagen del momento en que salían del registro civil a pura alegría y con la libreta de casados en la mano.

Ese mensaje para muchos resultó difícil de comprender teniendo en cuenta el contexto del conflicto y la ausencia de Juana en un momento tan significativo como el casamiento de su hermano.

Por su parte, Bautista optó por el momento en no referirse al tema, que parece haber impactado de lleno en una familia que desde afuera parecía estar más unida que nunca y la no invitación de la actriz al casamiento dejó al descubiero una impensada interna.