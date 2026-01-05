El nuevo conflicto familiar de Juana Repetto por una inquietante deuda millonaria

En los últimos días estalló una inesperada interna en la familia de Juana Repetto después de que su hermano Bautista Lena se casó por civil con Delfina Villagra y llamó la atención que entre los presentes al importante evento no estaba la actriz.
Ante el revuelo por su ausencia al casamiento de su hermano Bautista Lena y Delfina Villagra, se conoció otro inesperado conflicto que afrontaría Juana Repetto con su familia.
Esto quedó aún más evidencia cuando el propio Bauti subió a su cuenta de Instagram varias imágenes de ese importante momento en su vida y en ninguna de ellas aparecía Juana.
Luego ante la polémica que se instaló en los medios y la relevancia que tomó su llamativa ausencia, la propia artista confirmó la razón de su ausencia al casamiento: "No me invitaron al casamiento de mi hermano, por eso no fuimos", explicó sin vueltas.
Lo cierto es que según publicó Paparazzi, Juana Repetto tendría otro frente abierto en su familia por una deuda millonaria que estaría vinculada a la construcción de su casa soñada la cual se demoró más de lo estimado a un comienzo y que por eso Reina Reech le abrió las puertas de su casa durante varias semanas en 2025 para que se instale con sus dos hijos, Toribio y Belisario, y el bebé en camino.
Luego de dos meses de convivencia con su mamá, Juana Repetto y sus dos pequeños se mudaron a su nuevo hogar para el mes de agosto pero aún con varios detalles que quedaban por concluir de la obra.
La actriz admitió que "llevar adelante la obra de la casa, con la responsabilidad en mis espaldas al 100% es un montón" y remarcó que, con la obra ya avanzada, se quedó "sin plata" para concluirla, según consignó el citado medio.
Y ahí sería donde aparecieron la figura de Reina y el conductor Nicolás Repetto para ayudarla económicamente para que tenga su vivienda lista por completo antes de la llegada de su tercer hijo, algo que hicieron desde el corazón y para que Juana pueda cumplir así su gran sueño de la casa que siempre quiso.
Seguramente en poco tiempo la actriz terminará de devolver esa gran ayuda que le dieron sus padres para terminar con la obra en su nueva casa y todo quedará a mano.
Delfina Villagra hizo un picante posteo desde su cuenta en Instagram tras el casamiento con Bautista Lena, en el que quedó expuesto que decidieron no invitar ni más ni menos que a Juana Repetto.
“Un año distinto, transformador. Nosotros, juntos. Nos llevamos la certeza de que lo más importante es la familia y los amigos”, describió la joven con una imagen del momento en que salían del registro civil a pura alegría y con la libreta de casados en la mano.
Ese mensaje para muchos resultó difícil de comprender teniendo en cuenta el contexto del conflicto y la ausencia de Juana en un momento tan significativo como el casamiento de su hermano.
Por su parte, Bautista optó por el momento en no referirse al tema, que parece haber impactado de lleno en una familia que desde afuera parecía estar más unida que nunca y la no invitación de la actriz al casamiento dejó al descubiero una impensada interna.