La mamá de Leo Messi habló tras el escándalo con Flor Peña y contó cómo está la salud de Jorge

La respuesta no tardó en llegar y fue contundente. En primer lugar, la madre del astro argentino se refirió a la salud de Jorge Messi, una de las cuestiones que más preocupación había despertado tras la difusión de versiones erróneas sobre su estado.

“Hola Marina. Jorge, gracias a Dios, está mejor”, expresó Celia, llevando alivio a quienes seguían con atención la evolución del padre y representante del capitán de la Selección Argentina.

La noticia fue recibida con alegría por los integrantes del ciclo, ya que fue la confirmación de que Jorge atraviesa una recuperación favorable. Sin embargo, el mensaje incluyó además definiciones sobre el escándalo mediático que tuvo como protagonistas a Florencia Peña y Eduardo Feinmann.

Respecto de la actriz y conductora, Celia dejó en claro que ya hubo un acercamiento entre ambas partes y que el conflicto quedó atrás. “Con Flor ya hablé”, señaló sin rodeos.

Muy diferente fue su respuesta cuando fue consultada sobre el periodista. “Con Feinmann, no”, contestó de manera breve pero categórica.

La firmeza de esa declaración no pasó inadvertida entre los panelistas del programa, quienes interpretaron que hasta el momento no existió ningún contacto entre Celia y Eduardo Feinmann, y que tampoco habría señales de una próxima reconciliación o acercamiento entre las partes luego de que la salud de Jorge Messi se convirtiese en tema nacional después de que el periodista revelase en Radio Mitre la información que circulaba en el medio desde hacía días, pero hasta ese momento se había respetado el absoluto silencio del capitán de la Scaloneta sobre el tema.

Qué visita le devolvió la sonrisa a Leo Messi en medio de la compleja situación familiar

Mientras atravesaba días de angustia y preocupación por la delicada situación de salud de Jorge Messi y el revuelo que generó la falsa información difundida en Luzu TV sobre su fallecimiento, Lionel Messi recibió una visita que le regaló un momento de distensión en la concentración de la Selección Argentina, que se encuentra enfocada en el compromiso ante Austria del próximo 22 de junio.

Quien se acercó a saludar al capitán argentino fue nada menos que La Mona Jiménez, que viajó a Estados Unidos con el objetivo de encontrarse con el crack rosarino. El emotivo encuentro tuvo lugar antes del debut frente a Argelia, cuando el referente del cuarteto compartió un rato con los jugadores, interpretó algunas canciones y luego conversó en privado con Messi.

Este viernes 19, el cantante decidió mostrar postales de aquel momento y expresó en sus redes: “La humildad de un grande. Momentos que no me voy a olvidar nunca en mi vida. A mis 75 años, seguir cumpliendo sueños”.

Además, confirmó que seguirá acompañando al equipo dirigido por Lionel Scaloni: “Ya estamos en Dallas para seguir alentándolos. ¡Vamos muchachos! ¡Vamos Argentina!”.