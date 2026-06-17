Yanina Latorre contactó por error a Nicki Nicole y terminó confirmando una inesperada primicia

La reacción de la cantante llamó la atención de la conductora, que destacó la buena predisposición con la que se tomó la confusión. Entonces decidió aclarar inmediatamente lo ocurrido y explicarle que el mensaje no estaba destinado a ella.

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“Ay, Nicki, perdón. Estoy mayor, estoy al aire. Le quería mandar un mensaje a Nicole Neumann y te lo mandé a vos. Ya sé que no existe ningún Manu en tu vida, ni Juana Viale. No te asustes, sabés que siempre te cuido”, le escribió Latorre, tratando de despejar cualquier duda.

Pero lejos de terminar allí, el intercambio tomó otro rumbo. Aprovechando que ya había establecido contacto con la intérprete, Yanina decidió consultar directamente sobre una versión que viene circulando desde hace varias semanas y que la vincula con Popstars, el reality musical que próximamente tendrá a Nico Vázquez al frente en Telefe.

Nicki Nicole 1

Antes de enviar la consulta, la panelista anticipó a la audiencia cuál sería su próximo paso: “Ahora le voy a preguntar si va a ir a Popstars de jurado”, anunció.

La respuesta de Nicki Nicole no tardó en llegar y volvió a estar cargada de humor. “Yani, me asusté, me puse a ver los Manu con los que estuve”, le escribió la cantante, siguiendo la broma surgida por la equivocación inicial.

Sin embargo, más allá de las risas, la charla tuvo un resultado inesperado. Según contó la propia conductora, el diálogo terminó confirmando la información que manejaba sobre el nuevo programa. Entusiasmada, cerró el tema con una frase contundente: “Y confirmado: ¡va a Popstars!”, celebró, dejando así sellada una nueva primicia conseguida casi por accidente.

Yanina Latorre - captura SQP

Por qué Yanina Latorre liquidó a Brian Sarmiento

Luego de la salida de Brian Sarmiento de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Yanina Latorre volvió a referirse al exfutbolista en SQP, el programa que conduce por América TV, y lanzó fuertes cuestionamientos relacionados con su rol como padre.

La conductora recordó el paso del participante por el reality y remarcó un detalle que, según ella, marcó un cambio en su estrategia dentro del juego. "Estuvo en la casa, salió y volvió a entrar. En la primera parte, cuando estuvo en la casa, esto lo quiero remarcar, nunca habló de las hijas. Cuando salió y vio que le garpaban, entró y jugó, y se hacía el víctima por las hijas. Nadie inventó nada, todo está documentado", sostuvo sin filtros.

Más adelante, profundizó sus críticas y apuntó directamente al vínculo que mantiene con sus hijas. "Un mal padre cae mal, un padre abandónico cae mal. Nosotros no inventamos nada, a las mamás las escuchamos. Y es un tipo que a las hijas no las vio nunca más y las hijas no tienen vínculo con él", afirmó.

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Sin embargo, Yanina Latorre aclaró que sus dichos no tienen origen en un conflicto personal con el exjugador. "A él le debe molestar que yo le pegue, porque hay que entender una cosa: yo lo quiero mucho a Brian, lo conozco. Ha venido a mi programa de radio, hemos hablado un montón. Lo que pasa es que yo tengo un tema y ustedes me conocen. Cuando algo está mal, aunque seas mi mejor amigo, no puedo defender un mal padre, y más cuando es con niños", explicó.

Antes de cerrar el tema, la panelista reafirmó su postura y cuestionó las razones que habría dado el exfutbolista para participar del reality. "A mí me molestó que no las vea, no las mantenés y las usás para jugar. Y que un tipo diga que fue a Gran Hermano para tener visibilidad y conseguir laburo para mantener... Tenés más de 40 años, andá a laburar de algo digno y mantené a las pibas", concluyó.