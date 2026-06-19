Juana Viale se separó de Yago Lange luego de tres años: "No coinciden en..."

Cómo se conocieron Juana Viale y Yago Lange

La historia entre Juana Viale y Yago Lange comenzó en uno de los momentos más particulares de la vida de la conductora. Tras ponerle punto final a su relación con el arquitecto Agustín Goldenhorn a fines de 2022, Juana decidió alejarse de la rutina y emprender un viaje en solitario a bordo de su camioneta, acompañada únicamente por su inseparable perra Tota.

Fue en medio de esa búsqueda de nuevos horizontes donde apareció Yago Lange. Por aquel entonces, el ambientalista ya estaba profundamente involucrado en distintos proyectos vinculados al cuidado de los océanos y la preservación del medio ambiente. Aunque en un principio se habló de una amistad, la conexión entre ambos no tardó en llamar la atención de quienes los rodeaban.

Lo que los acercó fue una visión de vida muy similar. El amor por la naturaleza, la preocupación por la contaminación de las playas, la defensa de los ecosistemas y la pasión por las aventuras al aire libre se convirtieron en puntos de encuentro que fortalecieron el vínculo. Con el correr de los meses, aquella afinidad se transformó en una historia de amor que ambos decidieron vivir lejos de la exposición mediática.

Si bien durante los primeros meses de 2023 hubo versiones sobre un acercamiento de Juana con Goldenhorn, aquella etapa quedó atrás definitivamente. Poco a poco, la conductora comenzó a mostrarse cada vez más cerca de Lange y juntos construyeron una relación marcada por los viajes, los proyectos sustentables y una filosofía de vida compartida que los acompañó durante más de dos años.

Aunque los rumores sobre el romance circulaban desde hacía tiempo, la confirmación pública llegó varios meses después. Fue a comienzos de 2024 cuando Juana y Yago decidieron dejar atrás el hermetismo y compartir por primera vez una imagen juntos en sus redes sociales, oficializando así una relación que ya estaba consolidada.

A partir de entonces, comenzaron a mostrarse cada vez más unidos, no solo en lo sentimental sino también en los proyectos que compartían. Entre ellos hubo viajes vinculados a la concientización ambiental y experiencias en contacto directo con la naturaleza, una de las grandes pasiones que los conectaba. Uno de los desafíos más importantes que encararon fue una extensa travesía marítima por el océano Atlántico junto a un pequeño grupo de aventureros, una experiencia que marcó profundamente a ambos.

Ese vínculo también tuvo impacto en la vida cotidiana de la conductora. Con el paso de los meses, Juana incorporó nuevos hábitos y un estilo de vida cada vez más enfocado en la actividad física y el contacto con el aire libre. Primero se volcó a las carreras y luego sumó largas jornadas de entrenamiento en bicicleta, una disciplina que adoptó con entusiasmo y que pasó a formar parte de su rutina habitual.