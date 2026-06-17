La sorpresiva frase de Agustín Bernasconi sobre Wanda Nara: "Por el momento..."

"Nada más que compañeros de trabajo que por suerte generamos un vínculo hermoso y yo sabíamos que se podía hablar algo de eso por la exposición que tiene ella y todo lo que gira alrededor de ella se entera todo el mundo", continuó el actor.

"¿Descartás para siempre, la ves como una amiga?", indagó Pampita. Y Agustín Bernasconi dejó picando una frase que llamó la atención a futuro: "Yo no descarto para siempre nunca nada porque no sabes qué puede pasar. Pero creo que somos compañeros de trabajo y tenemos una relación hermosa y la peli va a quedar muy buena. Por el momento tenemos eso".

"Por el momento, la dejó picando. Soy como el público, nos gusta esas historias de amor", cerró Pampita ante la sorpresiva declaración del invitado sobre Wanda.

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Las miradas cómplices entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi al regresar de Uruguay

Wanda Nara y Agustín Bernasconi fueron vistos juntos tras regresar de Uruguay donde filmaron la película que protagonizan, ¿Queres ser mi hijo?.

En ese contexto, se viralizó por entonces un video de los actores regresando del país vecino y rápidamente revolucionó las redes sociales.

En las imágenes que compartió Mundo Famosos se los puede ver caminando juntos, intercambiando miradas y gestos que no tardaron en despertar todo tipo de comentarios entre sus seguidores, tras la categórica desmentida de él vía redes cuando estallaba el rumor en el verano.