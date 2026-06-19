La despiadada sentencia de Moria sobre el escándalo de Florencia Peña en Luzu TV: "Basta de migajear un...."

Fiel a su estilo, también ironizó sobre algunas reacciones que vio en redes y en los medios: "Acá hubo un ataque de ética que mamita… me creí que estábamos en el Vaticano. Mucho moralista", disparó con sarcasmo.

Por último, bajó la tensión y puso el foco en lo más importante: "Lo fundamental es que el padre de Messi está mejor. Lionel debe estar acostumbrado a estas cosas también, está entrenando y el lunes seguramente la vuelva a romper", cerró.

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¿Qué dijo Flor Peña tras el escándalo en Luzu TV?

Florencia Peña se mostró visiblemente angustiada en DDM (América TV) tras el escándalo que se desató en Luzu TV, donde anunció al aire la falsa noticia sobre el fallecimiento de Jorge, el papá de Lionel Messi, en pleno Mundial 2026. La información resultó ser completamente falsa y provocó una inmediata ola de críticas en las redes sociales.

En su descargo, Peña explicó que estaba en vivo cuando le pasaron la información por cucaracha y le pidieron que la leyera, sin tener el teléfono ni la computadora abiertos para comprobar lo que circulaba por fuera. "Es la primera vez que me pasa algo así. Si lastimé a alguien, de verdad, pido mis más sinceras disculpas", sostuvo la conductora, y agregó que decidió dar la nota porque considera que tiene que dar la cara.

La reacción de Nico Occhiato fue contundente: a través de sus redes sociales manifestó que lo ocurrido lo indignó y que no lo representa, además de anticipar que habrá una revisión interna y una sanción por lo que definió como un error inadmisible. El escándalo también llevó a la propia familia Messi a emitir un comunicado desmintiendo la versión que se había viralizado.