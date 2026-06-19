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La despiadada sentencia de Moria sobre el escándalo de Florencia Peña en Luzu TV: "Basta de migajear un...."

Moria Casán fue letal al referirse al revuelo que se generó en torno a Flor Peña por dar al aire en Luzu TV la falsa noticia de la muerte del padre de Messi.

19 jun 2026, 12:12
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La despiadada sentencia de Moria sobre el escándalo de Florencia Peña en Luzu TV: Basta de migajear un....
La despiadada sentencia de Moria sobre el escándalo de Florencia Peña en Luzu TV: "Basta de migajear un...."
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La despiadada sentencia de Moria sobre el escándalo de Florencia Peña en Luzu TV: "Basta de migajear un...."

En las últimas horas, muchas figuras del medio, periodistas y panelistas salieron a dar su punto de vista sobre lo que ocurrió con Florencia Peña en Luzu Tv. Una buena parte la castigó duramente por el tono que usó para comunicar algo tan delicado y por la liviandad con la que, poco después, buscó retractarse.

Pero Moria Casán tiene otra mirada sobre el tema. En su programa en El Trece, la diva reflexionó sobre todo lo sucedido y remarcó: "Yo no me pongo del lado de nadie pero sí empatizo con el que tiene que comunicar. Flor no lo hizo de amarillista ni para ponerle un punto más a su programa. Que se equivocó, se equivocó, pidió las disculpas correspondientes y yo se las creo".

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Aunque no salió a respaldarla del todo, la diva consideró que a Peña se le exige de más. "Que estuvo mal, estuvo mal. Pidió las disculpas correspondientes. Ahora, no sé si hay que seguir disculpándose. Es demasiado ya. Basta de migajear el perdón", lanzó sin filtro.

Más allá de reconocer que estuvo mal reproducir algo que le contaron sin chequearlo, Moria entiende que el revuelo generado responde a otros intereses. "Siento que es un vuelto para Nico Occhiato y para Flor. Empresarialmente, él logró mucho en poco tiempo y tiene a todos descolocados y ella tiene un tema político atrás. Acá se termina mezclando todo", analizó.

Fiel a su estilo, también ironizó sobre algunas reacciones que vio en redes y en los medios: "Acá hubo un ataque de ética que mamita… me creí que estábamos en el Vaticano. Mucho moralista", disparó con sarcasmo.

Por último, bajó la tensión y puso el foco en lo más importante: "Lo fundamental es que el padre de Messi está mejor. Lionel debe estar acostumbrado a estas cosas también, está entrenando y el lunes seguramente la vuelva a romper", cerró.

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¿Qué dijo Flor Peña tras el escándalo en Luzu TV?

Florencia Peña se mostró visiblemente angustiada en DDM (América TV) tras el escándalo que se desató en Luzu TV, donde anunció al aire la falsa noticia sobre el fallecimiento de Jorge, el papá de Lionel Messi, en pleno Mundial 2026. La información resultó ser completamente falsa y provocó una inmediata ola de críticas en las redes sociales.

En su descargo, Peña explicó que estaba en vivo cuando le pasaron la información por cucaracha y le pidieron que la leyera, sin tener el teléfono ni la computadora abiertos para comprobar lo que circulaba por fuera. "Es la primera vez que me pasa algo así. Si lastimé a alguien, de verdad, pido mis más sinceras disculpas", sostuvo la conductora, y agregó que decidió dar la nota porque considera que tiene que dar la cara.

La reacción de Nico Occhiato fue contundente: a través de sus redes sociales manifestó que lo ocurrido lo indignó y que no lo representa, además de anticipar que habrá una revisión interna y una sanción por lo que definió como un error inadmisible. El escándalo también llevó a la propia familia Messi a emitir un comunicado desmintiendo la versión que se había viralizado.

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