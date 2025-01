El nuevo desafío profesional de Claudio Paul Caniggia, a los 58 años: quién lo contrató y qué hará

Subiabre, que tiene contrato con River hasta diciembre de 2026 y una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, optó por este cambio con la idea de conseguir nuevas oportunidades. El muchacho confía en que la reconocida experiencia y contactos de Caniggia.

Aunque Caniggia también vistió la camiseta de Boca Juniors, su paso por River fue un antes y un después para el club. Entre 1988 y 1991, disputó 57 partidos, anotó ocho goles y fue parte del equipo que conquistó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental.

Ahora, su nueva etapa como representante busca potenciar la carrera de jóvenes promesas como Subiabre.

El próximo gran reto para Subiabre será el Sudamericano Sub-20, que se disputará en Venezuela. Este viernes, bajo la dirección técnica de Diego Placente, el joven delantero debutará frente a Brasil, en lo que promete ser un encuentro vibrante.

El equipo Sub-20 cuenta con otras promesas de River como Agustín Obregón, Jeremías Martinet, Franco Mastantuono y Agustín Ruberto.

El desesperado pedido de Melody Luz sobre su relación con Alex Caniggia que causó polémica

Desde su paso por el Hotel de los Famosos (El Trece) y el comienzo de su relación con Alex Caniggia, la bailarina Melody Luz obtuvo un nuevo nivel de popularidad y reflexionó en sus redes sociales sobre los contras de vivir con tanta exposición.

“Les quiero compartir algo que nos sucede como pareja a Alex y a mí. No existen las salidas normales. Por ejemplo, a un shopping no podemos ir, a un cine concurrido no podemos ir, a un restaurante concurrido no podemos ir", comenzó contando.

Acto seguido, profundizó: "Hay lugares públicos a los que no podemos ir, porque si uno pide una foto, todos piden y lo que era una salida tranquila y familiar se convierte en algo revoltoso. Entonces, lo evitamos".

“Está todo bien con que haya gente que pida fotos, pero el tema es cuando se quedan charlando. O sea, la gente flashea confianza y te empieza a preguntar cosas, incluso dónde vivís. No te conozco, o sea, todo bien que vos me conozcas a mí o a él, pero queremos compartir algo de intimidad pública, por favor", manifestó.

De todas formas, reconoció: "Ya se que quizás suene ortiva. Pero de verdad, cuanta más gente se acerca y charla, hasta intentan sacarle fotos a mi hija, y es súper incomodo sabiendo que no la muestro, logran que cada vez salgamos menos y yo soy una persona que me encanta salir".

“Después no entienden cuando los personajes públicos sufren de ansiedad. Imaginate que te digan ‘bancátela o no salgas de tu casa’. Mejor trabajar la empatía y el respeto. Nosotros somos super copados y jamás vamos a negar una foto, pero no somos un cajero automático de información", cerró.