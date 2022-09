El palito de Carmen Barbieri a Wanda Nara por su rostro: "¡No es esta, yo la conozco!"

Mañanísima sobre Wanda Nara en Quién es la máscara.jpg Carmen Barbieri quedó boquiabierta al ver a Wanda Nara en ¿Quién es la máscara?, y aseguró que tiene otra cara.

Claro que en un principio su comentario pasó desapercibido y sus columnistas siguieron adelante con la crítica del ciclo. “Wanda debe ser de verdad así, como que no entendía bien algunas cosas y era gracioso, como inocentona” expuso Berardi, mientras que su compañero dijo haberse aburrido y aseguró: “A mí me parecía como sobreactuado el jurado. No sé, es raro el programa”.

Fue en ese momento cuando Estefi destacó el look de la mayor de las Nara, deslizando “Ese es el look de Wanda, súper estilizada, a mí me encantó”, Carmen Barbieri no se aguantó y, fiel a su verborragia, disparó sin filtro: “Qué linda es... ¿Querés que te diga algo? Yo conozco a una Wanda Nara que no es esta, es otra cara. Ella es la máscara, no se sabe quién está adentro". Y mientras todos largaron una carcajada, la Carmencita agregó: "No, la verdad, ustedes vieron la foto de Wanda Nara cuando estaba acá, en la Argentina".

“Porque está maquillada. Yo, con maquillaje, también cambio. Me ves cuando llego y soy un monstruo”, aseguró Berardi en su intento de defensa de Wanda Nara. Pero Carmen Barbieri fue por más y remarcó: “Tiene la nariz chiquitita, una boca grande, unos dientes perfectos, está divina así”, dejando entrever los posibles recientes retoques estéticos en su rostro.

Wanda Nara y Lizy Tagliani apuntaron a Karina La Princesita en el estreno de ¿Quién es la máscara?

Este lunes, Natalia Oreiro debutó como conductora de ¿Quién es la máscara? por Telefe. Un formato novedoso, que es un verdadero éxito a nivel internacional.

Por el escenario del programa pasaron diferentes artistas, que estuvieron disfrazados para ocultar su identidad. Wanda Nara, Lizy Tagliani, Karina La Princesita y Roberto Moldavsky oficiaron de "investigadores" y trataron de descubrir quiénes estaban detrás de las máscaras.

lizy-wanda-nara-la-princesita.jpg

El primer participante fue "La tortuga Willy", que interpretó De música ligera de Soda Stereo. Después de la performance, los "investigadores" plantearon sus sospechas.

"Para mí es hombre, tímido y deportista", comentó Wanda. "Los saca así", aseguró la cantante, señalando una facilidad de la rubia con el universo futbolero. "Mirá quién habla. Vos te olvidaste de tu pasado, por favor", le respondió Wanda a Karina, haciendo referencia a su relación con Sergio Agüero.

Después de ese tenso ida y vuelta, Lizy se inspiró y se la jugó: "Para mí es -para hacerle la vida imposible a alguien (por Karina)- El Kun Agüero".