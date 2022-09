Carmen Barbieri opinó de la compra de 100 mil pesos de Cinthia Fernández en el supermercado

“Cinthia gastó 100 mil pesos ayer en el mayorista”, contó Pampito. Y ahí la conductora comentó: “Yo le creo, voy al supermercado. Tiene tres chicas que hay que dar leche, pan tostado, comida”.

“Sin carne, sin verduras y sin limpieza”, detalló el panelista. Y la conductora le preguntó: “¿Sin limpieza tampoco? ¿No es mucha plata?”.

“Porque lleva paquetes grandes”, explicó el periodista. Y Carmen Barbieri analizó: “Hoy vas con mil pesos al supermercado y se te ríen en la cara, no compras nada".

"Bueno, ni hablar de comprar un vino o una cerveza”, finalizó.

La explicación de Cinthia Fernández sobre su compra de supermercado

“Yo sí, mucho, mucho. Las nenas no. Pero no sabes lo que me dura. Yo desde el año pasado que no compraba café. Aceite tampoco compraba desde el año pasado”, precisó Cinthia Fernández.

Y remarcó cuánto gastó de más de la última compra: “Al mayorista la última vez fui hace dos meses y gasté 65 mil, 70 mil pesos. Esto hay que prorratearlo por los meses que te dura. Yo compré el bulto de galletitas, el bulto de la salsa para los fideos”.

“Tengo una despensa grande y eso me alcanza para dos meses, pero algunas cosas me duran mucho más. El aceite y el café me duran un montón”, remarcó la panelista.

Y dejó en claro su amor por el café: “El único vicio que tengo es el café de chocolate, ¿y me lo vas a sacar? ¡No fumo, no chupo!”.