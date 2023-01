El papá de Daniela de Gran Hermano 2022 hizo una grave declaración contra Alfa: "El señor mayor..."

"Pero también ahora tengo el desafío de decir: me quedo hasta el final y le rompo el culo a todos. Porque me estoy dando cuenta de que son todos una manga de soretes", aclaró rápidamente Walter.

"A la enana esta de Corrientes no la quiero ver más", sostuvo Alfa contra Coti, para luego dedicarle un párrafo especial aparte a Daniela.

"Aquella es un demonio chiquito. No voy a decir lo que pienso porque está el micrófono. Ya sabés... un putón de aquellos, ¡pero de aquellos!", le dijo Walter a Romina sobre Daniela.

Dado que Alfa bajó mucho el tono de la voz para decir ese adjetivo calificativo, la exdiputada le preguntó si le había dicho "puta" deletreando las cuatro letras de dicha palabra.

"On, al final on", aclaró Walter, para luego argumentar las razones: "Porque para hacer eso... para voltearte a un pibe de 19 años en la ducha y estar a los gritos, tenés que ser un putón. A mí no me vengan con esas cosas".

Lo cierto es que ahora, Daniel Celis, el papá de Daniela, estuvo en “ El Show de Ulises Jaitt”, ciclo que conduce Ulises por Radio XLFM y dejó declaraciones picantes contra Alfa.

Aseguró que lo "hubiera cagad... a trompadas a Alfa" si estaba presente, cuando habló mal de su hija y agregó que cuando lo cruce le va a exigir que pida disculpas.

El papá de Daniela de Gran Hermano 2022 y su bronca contra Alfa

-Ulises Jaitt: ¿Cuál fue el comentario que más te dolió dentro de la casa?

-Papá de Daniela: El señor mayor, el que se jacta de conocer el mundo. Alfa. Que se va de vacaciones a Miami, yo gasto mi guita acá en Argentina.

-Ulises Jaitt: ¿Qué hubieses hecho cuando Alfa le dijo “putona” si estabas cerca?

-Papá de Daniela: Pregúntale a Daniela que hubiese hecho…

-Ulises Jaitt: ¿ Lo hubieses cagado a trompadas ?

-Papá de Daniela: Tranquilamente, olvídate. Ni con ella ni con ninguna mujer. No permitiría ni con ella ni con ninguna mujer que la traten de esa forma, le pondría los puntos. Un cállate le tengo que poner.

-Ulises Jaitt: ¿Qué le dirías a Alfa si te lo cruzas?

-Papá de Daniela: Quiero una explicación y que se reivindique públicamente de las cosas que dijo.

-Ulises Jaitt: ¿Qué pida disculpas?

-Papá de Daniela: Obvio, como un hombre de bien. Tiene un odio mismo.

-Ulises Jaitt: ¿Es misógino Alfa ?

-Papá de Daniela: Sí, terriblemente misógino.

-Ulises Jaitt: ¿Odia a las mujeres?

-Papá de Daniela: Me parece que sí, no parece que haya nacido de una mujer. La mujer allá arriba, siempre.